Antilooppi myy Helsingin Takkatie 1 toimistokiinteistön Corumille

Antilooppi myy Takkatie 1 toimistokiinteistön Corumille. Kiinteistö sijaitsee Helsingin Pitäjänmäelllä sekä juna-aseman että uuden 2023 käyttöönotettavan Jokeri kevytraitiotien pysäkin läheisyydessä.

Tämän BREEAM Very Good ympäristösertifikaatin omaavan kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 5 000 m2, jonka lisäksi kohteessa on 122 autopaikkaa. Kohde on vuokrattu kokonaisuudessaan Fellowmind Finland Oy:lle.

”Kuten aikaisempi Vantaan Tietotie 9 myynti lokakuussa 2022, tämäkin on Antiloopilta strategian mukainen myynti. Antilooppi keskittyy itäiseen ja läntiseen kantakaupunkiin sekä tiettyihin muihin osamarkkinoihin pääkaupunkiseudulla”, kommentoi Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

”Olemme tyytyväisiä saadessamme siirtää omistuksen Corumille. Se saa Takkatiestä hyvän ja modernin kiinteistön sekä Fellowmindista vakavaraisen vuokralaisen”, kertoo Antiloopin sijoitusjohtaja Antti Savilampi.