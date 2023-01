Antti Haapakorvasta KPY:n edustajiston uusi puheenjohtaja; hallituksen kokoonpanoon ehdotettu muutoksia

”Kiitän edustajistoa saamastani luottamuksesta. KPY on vahvan arvopohjan omaava merkittävä itäsuomalainen osuuskunta, kotimainen omistaja ja työllistäjä. KPY:llä on innostava ja rohkea uusi strategia, joka on uudistanut koko konsernia vauhdilla. On hienoa päästä tiiviimmin mukaan kehittämään osuuskuntaa omistajien näkökulmaa edustaen. Edustajiston, hallituksen ja operatiivisen johdon yhteisinä tavoitteina ovat kannattava kasvu, kestävästi ja KPY:n omistusyhtiöiden kassavirrat ja kilpailukyky säilyttäen jaettava osuuskorko, sekä omistaja-arvon positiivinen kehittyminen”, Haapakorva kommentoi.

Haapakorva seuraa tehtävässään Pekka Kantasta, joka toimi KPY:n edustajiston puheenjohtajana 27 vuoden ajan. Edustajiston varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Aleksi Eskelinen, Tuula Väätäinen ja Markku Söderström.

Hallituksen kokoonpanoon ehdotettu muutoksia, edustajisto päättää hallituksen jäsenistä varsinaisessa kokouksessaan

KPY:n johtoon on suunnitteilla muitakin muutoksia. KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen ilmoitti edustajistolle, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi, kun edustajisto päättää hallituksen kokoonpanosta varsinaisessa kokouksessaan, joka pidetään viimeistään kesäkuussa.

”Olen työskennellyt KPY:n hallituksessa vuodesta 2008 alkaen ja hallituksen puheenjohtajana seitsemän vuoden ajan. Erityisesti viime vuosina KPY on uudistunut perusteellisesti. Osuuskunnassa on vahva strategia sekä osaava, dynaaminen toimitusjohtaja ja johtoryhmä, jotka toteuttavat sitä määrätietoisesti. Pidän jatkuvaa uudistumista tärkeänä paitsi organisaatiolle, myös itselleni. Siksi katson, että keväällä on luonteva aika astua sivuun. Samalla tulen luopumaan myös KPY:n tytäryhtiön KPY Novapolis Oy:n hallituksen puheenjohtajuudesta”, Tikkanen kommentoi.



Häntä on juuri ehdotettu KPY:n tytäryhtiön Enfo Oyj:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Tikkanen kertoo olevansa käytettävissä tähän tehtävään jatkossakin.

Samaan aikaan Tikkasen kanssa KPY:n hallituksesta jättäytyvät myös pitkäaikaiset jäsenet Jussi Holopainen ja Mikko Räsänen. Tikkanen painottaa, että uuden hallituksen valintaan saakka nykyinen hallitus työskentelee täysipainoisesti ja keskittyy strategian toteuttamiseen yhdessä KPY:n operatiivisen johdon kanssa.

KPY: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta (”nimitysvaliokunta”) on ilmoittanut edustajistolle, että se on ollut jo viime kesästä alkaen tietoinen mahdollisista tulevista muutoksista ja on hyvissä ajoin aloittanut varautumisen hallituksen jäsenten vaihtumiseen sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevien ehdotusten valmisteluun edustajistolle.

Nimitysvaliokunta ehdotti edustajistolle järjestäytymiskokouksessa, että KPY:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin edustajiston varsinaisessa kokouksessa Juha Yrjänheikki, joka on KPY:n hallituksen jäsen ja työskentelee Aurealis Therapeutics AG:n toimitusjohtajana. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaisi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan Pekka Loikkanen.



Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa edustajiston varsinaisessa kokouksessa valittavaksi hallituksen uudeksi jäseneksi Minna Hendolinia, joka työskentelee Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusjohtajana. Muilta osin hallituksen jäsenten valintaa koskevien ehdotusten valmistelu on vielä kesken. Kokonaisuudessaan nimitysvaliokunnan ehdotukset KPY:n hallitukseen valittavista henkilöistä tullaan esittämään edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

”Kun KPY:n hallitus tulee uusiutumaan laajasti, on tärkeää varmistaa toiminnan jatkuvuuden edellytykset sekä uusiin tehtäviin ehdotettujen perehtyminen ja hallitustehtävien sujuva siirto. Siksi olemme aloittaneet hallituksen jäsenten valintaa koskevien ehdotusten valmistelun hyvissä ajoin. Pidämme olennaisena, että sekä osuuskunnan operatiivisella johdolla että päätökset tekevällä edustajistolla on tieto valmistelun tilanteesta”, nimitysvaliokunnan väistyvä puheenjohtaja Pekka Kantanen kommentoi.

Viisijäseninen nimitysvaliokunta muodostuu KPY:n edustajiston puheenjohtajistosta ja hallituksen puheenjohtajasta. Näin ollen uutena valiokunnan puheenjohtajana aloittaa Antti Haapakorva ja valiokunnan jäseninä jatkavat Aleksi Eskelinen, Tuula Väätäinen, Markku Söderström sekä Tarja Tikkanen. Valiokunnan sihteerinä toimii KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen. Haapakorva kertoi edustajistolle kannattavansa nimitysvaliokunnan järjestäytymiskokouksessa tekemiä ehdotuksia.

Hallituksen jäsenten muutokset aiheuttavat joitakin muutoksia myös KPY:n tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoihin. Tytäryhtiöiden hallitukset valitsee aikanaan kunkin yhtiön yhtiökokous. Hallitusten jäsenten valintaa koskevien ehdotusten valmistelu tehdään kevään kuluessa tytäryhtiöiden nimitysvaliokunnissa.

Edustajiston järjestäytymiskokouksen muut aiheet

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että KPY voi osallistua Itä-Suomen yliopiston DI-koulutuksen lahjoitusprofessuuriin seuraavan viiden vuoden ajan. Vuosittainen KPY:n lahjoitus olisi arvoltaan 30 000 euroa. Lahjoitus toteutettaisiin yhteistyössä muutamien yrityskumppaneiden kanssa. Sen toteutuminen edellyttää, että kaikki kumppanit vahvistavat päätöksen omalta osaltaan. Päätöksiä odotetaan kevään aikana. Lahjoitusprofessuurilla halutaan edistää elinvoimaisuutta, parantaa osaajien saatavuutta ja vahvistaa Itä-Suomen vetovoimaa, millä on vaikutusta myös KPY-konsernin kilpailukyvylle.

Edustajistolle tuotiin tiedoksi KPY:n mahdolliseen First North -listautumiseen liittyen listautumishankkeen pääjärjestäjän vaihtuminen. Pääjärjestäjänä toiminut OP on lakkauttanut vuoden 2022 lopussa ECM (Equity Capital Markets) -toiminnan, eikä näin ollen voi enää toimia KPY:n suunnitteleman First North -listautumisen pääjärjestäjänä.

”Tavoitteemme on minimoida muutoksen aiheuttamat viiveet mahdolliseen First North -listautumiseemme ja tulemme valitsemaan uuden pääjärjestäjän viipymättä. Jatkamme joka tapauksessa mahdollista First North-listautumista koskevaa selvitys- ja valmistelutyötä yhdessä oikeudellisen neuvonantajamme Roschier Asianajotoimisto Oy:n ja viestintään erikoistuneen neuvonantajamme IR Partners Oy:n kanssa,” toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

Edelleen edustajistolle ilmoitettiin, että KPY:n hallitus on nimittänyt vuoden 2023 alusta alkaen KPY:n varatoimitusjohtajaksi Silja Huhtiniemen, joka on aiemmin toiminut KPY:n kehitys- ja viestintäjohtajana. Hän toimii myös KPY Novapolis Oy:n varatoimitusjohtajana. Hänen vastuulleen kuuluvat jatkossa KPY:n ja KPY Novapoliksen viestintä, kehitys ja HR sekä KPY-konsernin viestinnän ja HR-toimintojen kehittäminen.