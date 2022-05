Antti Lindtmanin puoluevaltuustopuhe 14.5.2022

SDP:n puoluevaltuuston kokous 14.5.2022, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuutetut,

SDP:n eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa puoluehallituksen esitykselle ja Suomen jäsenyydelle Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa.

Syy on selvä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi.

Samana hetkenä kun pommit alkoivat tuhota Ukrainaa ja rikkoa unelmia ja ihmisyyttä, ne rikkoivat turvallisuusrakenteemme.

Venäjä on osoittanut, ettei se piittaa sopimuspohjaisesti yhteistyöstä. Siitä on tullut häikäilemätön, ennalta arvaamaton ja aggressiivinen.

On selvää, että olemme eri asemassa kuin Ukraina, jota tuemme. Emme ole entinen neuvostotasavalta ja olemme EU:n jäsen, vakaa läntinen demokratia. Emme voi kuitenkaan rakentaa turvallisuuslinjaa toiveiden varaan nähdessämme, millainen Venäjästä on tullut. Siksi meidän ei pidä ottaa pienintäkään riskiä, että jäisimme Venäjän kanssa kaksin; teemme ne vaadittavat toimenpiteet, joilla maksimoimme turvallisuutemme.

Venäjän hyökkäyksestä lähtien valtiojohto - pääministeri, presidentti ja hallitus - ovat tehneet tiiviisti töitä suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja se ansaitsee kaiken arvostuksen ja kunnioituksen. Sosialidemokraattinen ryhmä on halunnut antaa täyden tuen tälle työlle ja pääministerille tässä tilanteessa: puheenjohtaja Marin on tiukassa paikassa osoittanut määrätietoisuutta ja antanut sekä tilaa että aikaa demokraattiselle kannanmuodostukselle puolueessa.

SDP:n eduskuntaryhmä on kevään aikana paneutunut huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja käynyt läpi niiden riskit ja mahdollisuudet. Sen seurauksena oikea ratkaisu on viikko viikolta vahvistunut. Jokaisen kuulemisen jälkeen olen ollut huojentuneempi. Haluan kiittää puhemies Vanhasta, joka on johtanut koordinaatioryhmää varmalla otteella ja varmistanut, että edustajilla on aikaa muodostaa kantansa käsittelyn aikana.



Koko kevään ajan ryhmässämme on korostettu, että eteneminen Ruotsin kanssa yhtäaikaisesti on erittäin tärkeää. Suomen ja Ruotsin liittyminen vahvistaisi Natoa – se olisi Natolle merkittävä sotilaallinen vahvistus. Se vahvistaisi myös Pohjolan asemaa Naton sisällä. Suomi ja Ruotsi ovat pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia, jaamme samat arvot ja meillä on pitkä yhteinen historia. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaat voivat edistää pohjoismaisen arvopohjan mukaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Hyvät puoluevaltuutetut,

Suomen puolustuksen kulmakivi tulee pysymään edelleen samana: me tulemme jatkossakin panostamaan kansalliseen puolustukseen ja omaan puolustuskykyymme. Suomi on viisaasti hoitanut omaa asevelvollisuutta. On tärkeää, että puolueilta löytyy laaja tuki Suomen puolustukselle, asevelvollisuudelle ja sen kehittämiselle.

Ja yhtä voimakkaasti kun viemme Suomen Natoon niin me puolustamme tässä liikkeessä oikeutta jokaisen mielipiteeseen. Tässä demokraattisessa liikkeessä jokainen harkitsee itse asiansa ja tekee oman viisauden mukaan päätöksensä, ja tässäkin asiassa puolustamme oikeutta olla toista mieltä. Tehdessämme näin puolustamme niitä arvoja, jotka ovat liikkeemme perusta. Liikkeen kypsyys mitataan siinä, miten kunnioitamme jokaisen omaa katsantokantaa.

Ystävät,

Aina kun kansakunta on ollut ratkaisevassa paikassa, on onni, että sosialidemokraatit ovat olleet johtamassa. Niin tässäkin hetkessä - teemme päätöksen tuntien vastuumme Suomen turvallisuudesta ja tulevaisuudesta.