Antti Pyykkö Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin LV-projektipäälliköksi

LVI-teknikko Antti Pyykkö on nimitetty Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin LV-projektipäälliköksi 19.8.2022 alkaen. Pyykkö on koulutukseltaan myös LV- ja kylmälaiteasentaja ja hänellä on sekä putkiasentajan, että projektipuolen töistä yli 20 vuoden työkokemus. Vuonna 2008 Pyykkö siirtyi LV-asentajan tehtävistä LVI-työnjohtotehtäviin.



Pyykkö on aikaisemmin työskennellyt muun muassa LVI-Virel Oy:ssä, Are Oy:ssä ja Modutek Oy:ssä. Hänellä on erittäin monipuolinen kokemus erilaisista projekteista sekä käytännön asennuskokemusta LV-töistä.



- Aloitin Assemblinilla elokuussa ja nämä ensimmäiset kuukaudet ovat menneet erittäin nopeasti. On hienoa olla mukana alamme yhdessä isoimmista yrityksistä ja tehdä töitä isojen ja merkittävien kohteiden parissa, toteaa LV-projektipäällikkö Antti Pyykkö.