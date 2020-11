Antti Rönkä ja Petri Tamminen Tulenkantaja-palkintoehdokkaana

Antti Röngän ja Petri Tammisen, isän ja pojan, kirjeenvaihtoromaani Silloin tällöin onnellinen on yksi viidestä Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaasta. Nyt kahdeksatta kertaa jaettava palkinto myönnetään kirjailijalle, jonka voittajateoksella olisi tuomariston mukaan mahdollisuudet menestyä käännöksinä ulkomailla. Palkinto, 5 000 euroa, jaetaan Tampereen kirjaviikolla lauantaina 28.11.2020.

Palkintoehdokkaat valinnut esiraati, johon kuuluivat Aamulehden kirjallisuuskriitikot Kaisa Järvelä, Marjaana Tunturi, Markku Soikkeli ja Juhani Brander sekä Aamulehden toimittajat Nina Lehtinen ja Markus Määttänen, kirjoittavat Silloin tällöin onnellinen -romaanista seuraavasti:

”Silloin tällöin onnellinen on kirjailijaisän ja kirjailijaksi kasvavan pojan kirjeenvaihtoromaani. Kun poika luetuttaa esikoiskäsikirjoitustaan isällään, isä huomaa, että häneltä on mennyt ohi poikaan kohdistunut koulukiusaaminen ja lapsuuden kamppailut.Kirjailijaksi kasvaminen ei ole romaanissa pelkkä älyllinen, henkinen prosessi, vaan myös fyysinen, rujo, tuskallinen, kauhistuttavakin matka. Isän ja pojan suhde on universaali draama.”

Tuomaristoon kuuluvat tänä vuonna Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu ja palkintoraadin puheenjohtaja, kirjailija Kjell Westö.