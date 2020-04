Antti Savolainen Euroopan Voimanostoliiton Hall of Fameen

Team Nordic Thunder voimanostoseuraa edustava Antti Savolainen on nimetty Euroopan Voimanostoliiton (EPF) Hall of Fameen. Savolainen on monipuolinen urheilija, joka kilpailee sekä klassisessa voimanostossa, varustevoimanostossa että klassisessa penkkipunnerruksessa.

Savolainen on kaksikymmentä vuotta kestäneellä urallaan voittanut klassisen voimanoston maailman mestaruuden vuonna 2015, Euroopan mestaruudet vuosina 2015 - 2017 ja Euroopan mestaruuden varustevoimanostossa vuonna 2016. Arvokisamitaleita MM- ja EM-kisoista hänellä on kaikkiaan 15 kappaletta klassisessa ja varustevoimanostossa sekä varustepenkkipunnerruksessa. Suomen mestaruuksia Savolaisella on 24, joista kolme on joukkuemestaruuksia.

