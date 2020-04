Antti Tapani -mallisto saavutti suursuosion Prisman verkkokaupassa

Perjantaina 3.4. Prismaan lanseerattu uusi muotimallisto Antti Tapani on myyntimenestys. Antti Tuiskun kanssa yhteistyössä luotu mallisto on osaltaan siivittänyt Prisma.fi:n pukeutumisen myyntiä jopa 17 -kertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Keväisen athleisure-malliston suosituimpia tuotteita ovat ulkoilutakit, sneakerit ja bikinit.

Antti Tapani on mallisto ihmisille, jotka haluavat antaa sisäisen hehkunsa loistaa ja näkyä. Ihmisille, jotka ymmärtävät, että juuri erilaisuus tekee meistä kaikista ainutlaatuisia.

- On ollut mahtavaa nähdä, että malliston sanoma puhuttelee ihmisiä ja olen saanut sosiaalisessa mediassa paljon palautetta. Mallistoa suunniteltiin huolella ja on sydäntälämmittävää nähdä näitä oman malliston tuotteita nyt ihmisten päällä – jokaisella omalla tyylillään. Tuntuu erityisen upealta, että ihmiset ovat nähneet meidän pitkäjänteisen työn ja uurastuksen malliston eteen. Kaikki on tarkkaan mietittyä ja harkittua eikä mikään lämmitä mieltä niin paljon kuin nähdä tyytyväisiä, iloisia ihmisiä nämä vaatteet päällä, iloitsee malliston luova johtaja Antti Tapani Tuisku.

Ensimmäisten päivien myynnin perusteella sekä verkkokaupassa että myymälöissä suosikkituotteiksi ovat nousseet ulkoilutakit (musta, harmaa), sneakerit (valkoinen ja moniväri) ja bikinit (musta ja neonkeltainen). Sukkia ja t-paitoja myydään kappalemääräisesti eniten.

- Antti Tapani -lanseerauksen myynti on ollut erinomaisella tasolla - erityisesti huomioiden vallitsevan tilanteen. Liekö vaikutusta sillä, että Antti on pohjoisen poika: Antti Tapani -tuotteiden suhteellinen osuus kokonaismyynnistä on osuuskaupoista Arinan alueella korkein. Muilta osin tuotteet ovat ensimmäisellä viikolla villinneet asiakkaita erityisesti suurten kaupunkien alueilla, kertoo Prisman valikoimajohtaja Päivi Hole.

Prisman muodin verkkomyynti huikeassa kasvussa

Prisman käyttötavarakaupalle kevään poikkeuksellinen tilanne on näkynyt verkkokaupan poikkeuksellisena kasvuna. Erityisesti pukeutumisen osalta ostaminen on siirtynyt vahvasti verkkoon ja Prisma.fi:ssä pukeutumisen myynti on viime vuoteen verrattuna ollut jopa 17-kertaista.

- On ollut harmillista, että pandemian vuoksi osa Antti Tapani -malliston tuotteista myöhästyi lanseerauksesta. Olemme iloisia suuresta kiinnostuksesta vielä puuttuvia tuotteita kohtaan ja kerromme asiakkaille muun muassa sosiaalisen median kanavissamme heti, kun ne ovat saatavilla. Näillä näkymin viimeistenkin tuotteiden pitäisi saapua varastollemme pääsiäisen jälkeisellä viikolla, kertoo Hole.

Tuotteiden tilaamista Prisman verkkokaupasta on myös helpotettu: Prisma.fi tarjoaa AT-malliston tilaajille ilmaisen toimituksen ja palautusoikeuden huhtikuun 19. päivään saakka. Ensi viikolla tätä kampanjaa laajennetaan koskemaan koko pukeutumisen valikoimaa Prisma.fi:ssä.

