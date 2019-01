Anu-Elina Hintsa Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajaksi

Anu-Elina Hintsa on nimitetty Huoneistokeskus Oy:n liiketoimintajohtajaksi 8.1.2019 alkaen. Hintsa jatkaa myös aiemmassa tehtävässään SKV Kiinteistönvälitys Oy:n liiketoimintajohtajana. Huoneistokeskus ja SKV Kiinteistönvälitys kuuluvat molemmat Realia Group -konserniin, ja ne jatkavat jatkossakin erillisinä yhtiöinä. Huoneistokeskuksen nykyinen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen siirtyy uusiin tehtäviin Realia Group -konsernin ulkopuolelle.

KTM, VTM, LKV Anu-Elina Hintsa on nimitetty Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajaksi 8.1.2019 alkaen. Nimityksen yhteydessä Huoneistokeskus siirtyy ylimmän johdon tittelin osalta Realia Group -konsernin muiden yhtiöiden kanssa yhtenäiseen käytäntöön, jossa yhtiötä johtaa liiketoimintajohtaja.

”Olen erittäin tyytyväinen, että Huoneistokeskukselle löytyi liiketoimintajohtaja Realia Group -konsernin sisältä. Anu-Elina tuntee laajasti kiinteistönvälitysliiketoiminnan ja lisäksi hänellä on vahva kokemus kuluttajaliiketoiminnasta. Uskon, että Huoneistokeskus ja SKV Kiinteistönvälitys hyötyvät yhtenäisestä johtamismallista, jossa voimme hyödyntää molempien yhtiöiden parhaita käytäntöjä, vaikka brändit ja toimistot eri puolilla maata säilyvät itsenäisinä”, Huoneistokeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.

”Olen erittäin iloinen mahdollisuudesta päästä luotsaamaan Huoneistokeskuksen tunnettua ja arvokasta brändiä ja tekemään töitä yhdessä Huoneistokeskuksen ammattitaitoisten välittäjien kanssa. Kiinteistönvälitysala on murroksessa ja asuntokauppaa tehdään yhä uusilla tavoilla. Huoneistokeskus on suomalaisen kiinteistönvälityksen uranuurtaja ja on hienoa päästä mukaan kehittämään yhtiötä”, Anu-Elina Hintsa sanoo.

Anu-Elina Hintsa on toiminut SKV Kiinteistönvälityksen liiketoimintajohtajana vuoden 2018 helmikuusta alkaen. Tätä ennen Hintsa on toiminut Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiojohtajana sekä aiemmin myös konsernin markkinoinnista ja ICT:stä vastaavana johtajana. Hintsa on Realia Group -konsernin johtoryhmän jäsen.

Hintsa vastaa Huoneistokeskus Oy:n liiketoiminnoista valtakunnallisesti, ja hän raportoi tehtävässään Realia Group -konsernin toimitusjohtajalle.

Huoneistokeskuksen nykyinen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen siirtyy uusiin tehtäviin Realia Group -konsernin ulkopuolelle.

”Haluan kiittää Ari-Mattia sitoutumisesta ja vahvasta muutosjohtamisesta Huoneistokeskuksessa ja samalla myös Realia Group -konsernissa. Ari-Matti on lyhyessä ajassa vienyt läpi mittavan muutoksen Huoneistokeskuksen toiminnassa, mikä luo hyvän pohjan yhtiön kehittämiselle tästä eteenpäin. Toivotan hänelle onnea ja menestystä uusiin tehtäviin”, Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.

Lisätietoa

Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus, puh. 050 482 3807

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, puh. 040 833 5461