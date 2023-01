Anu Kaajan uusi romaani juhlistaa kirjaa esineenä ja kulttuuritekona – ja sukeltaa queerin katseen maailmaan

Rusetissa haltioidutaan kuumista renessanssipojista, keskustellaan maalausten ja kahvipöydän esineiden kanssa sekä matkustetaan esteettisten nautintojen perässä.

Rakkauttakin kaivataan. Esineitä on kuitenkin helpompi rakastaa kuin häilyviä ihmisiä – kunhan ei syvenny liiaksi miettimään ylellisyyden taakse kätkeytyvää riistoa.

Rusetti on aistillinen ja kiihottavan analyyttinen romaani, kauneuden ja melankolian äkkisyvä ylistys, joka ei tee eroa fetissiklubin ja taidemuseon välillä. Se on aikalaiskuvaus ja nerokas muotokuva ihmisten esineellistämisestä ja esineiden inhimillistämisestä.

Kirjan numeroitu ja signeerattu neliväripainettu editio sisältää kirjailijan itse piirtämiä kuvia ja runsaan eurooppalaisista taideaarteista kootun kuvituksen. Rusetti on ylellinen esine itsessään.

"Anu Kaajan Rusetti on briljantti, hauska ja haluttava romaani kauneudesta ja väkivallasta sen takana."

– Iida Rauma

"Rusetti on ihana kirja. Se on aiheiltaan ja kieleltään kuin otuskokoelma, bestiaario, täynnä eläviä esineitä ja suloisia sana-olentoja. Se on rakkauskirje fetisseille, maagisille esineille, esineiden magialle; toisaalta ikuisuudeksi pysäytetty asetelma, vanitas. Anu Kaaja osoittaa miten esteettinen elämä, kuten tanssiminen, on yhdentekevää, ja sen vuoksi myös kaikkein tärkeintä inhimillistä toimintaa."

– Johannes Ekholm

Kirjan molemmat editiot julkaistaan ystävänpäivänä 14.2.2023.