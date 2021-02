Anu Pitkänen ja Johanna Sarekoski vahvistavat Antiloopin tiimiä

Antilooppi on saanut joukkoonsa alkuvuonna uusia rautaisia ammattilaisia.

Anu Pitkänen (BBA) on aloittanut Antiloopin Marketing managerina. Tehtävässä Anu tulee toteuttamaan ja tukemaan markkinointiviestinnän eri keinoin Antiloopin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa päivitetyn strategian mukaisesti.



”Uskon usean vuoden kokemukseni rakennusyhtiöissä toteuttaen ja kehittäen tuloksekasta ja nykyaikaista markkinointia antavan hyvät edellytykset toimia tässä tehtävässä ja tukea jatkossa Antiloopin tunnettuutta, kasvua ja kehitystä. Tästä on hyvä jatkaa jo ennestään laadukkaan Antilooppi-brändin vahvistusta”, Anu sanoo.

Johanna Sarekoski (KTM) on aloittanut Antiloopilla Associate Directorina. Johanna tulee vastaamaan strategian mukaisesta Flex Office POOL -konseptista ja sen jalkauttamisesta sekä laajemmin asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämisestä. Johannalla on osaamista ja kokemusta vastaavista tehtävistä sekä asiakkuuksien johtamisesta, viimeisimmäksi Plus One Agencyssa.

”Työelämän muutosvauhti on kiihtynyt ja samanaikaisesti asiakastarpeet ovat muutoksessa. Olen todella innoissani päästessäni jatkamaan jo tehtyä hyvää työtä ja kehittämään asiakaslähtöisesti joustavia, hyvinvoivan työelämän ratkaisuja”, kertoo Johanna.

Tero Nyströmin roolia on vastikään täsmennetty. Jatkossa hän toimii Associate Directorina vastuualueenaan eritoten Antiloopin Retail-toimintojen kehittäminen.

“Koemme Antiloopilla että kaikki toimitilojen käyttäjien arkea helpottavat ja elämykselliset palvelut luovat hyvinvointia ja energiaa työyhteisöihin, tuottaen sitä kautta lisäarvoa asiakkaillemme. Meillä on parhaillaan käynnissä todella mielenkiintoisia hankkeita, joissa erilaisten palvelujen merkitys on suuressa roolissa. Tekemistä on paljon, ja onkin hienoa saada Anu ja Johanna mukaan tiimiin”, Tero mainitsee.

Henkilöt raportoivat yhtiön kaupalliselle johtajalle Jussi Snällströmille.

”Olen innostunut nyt koko tiimin vahvuuksista ja näkemään yhdessä tehtyä tuloksia sekä luottavaisena tulevaisuuden mahdollisuuksista”, toteaa Jussi.