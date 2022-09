Anu Vehviläisen tie nuorisoradikaalista eduskunnan puhemieheksi 

Kirja julkaistaan eduskunnassa puhemiehen edustustiloissa torstaina 8. syyskuuta klo 11. Paikalla ovat kansanedustaja Anu Vehviläinen ja kirjailija Anna-Liisa Hämäläinen. Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen on välttämätöntä 5.9. klo 16 mennessä: tiedotus@docendo.fi.

Eduskunnan keväällä 2023 jättävää Anu Vehviläistä luonnehditaan yhdeksi Suomen taitavimmista kabinettipoliitikoista: tiukaksi neuvottelijaksi, ammattipoliitikoksi, jonka sanaan voi luottaa. Hän hallitsee asiat yksityiskohtia myöten ja jaksaa tehdä pitkäjänteistä työtä sen eteen, mitä pitää tärkeänä.

Radikaalista katuteatterilaisesta ja nuorisopoliitikosta on kasvanut puolueensa lojaali luottopakki. Hänellä on ollut julkikuvaansa nähden merkittävästi enemmän poliittista vaikutusvaltaa ja valtaa niin puolueaktiivina, vaalipiirinsä kansanedustajana, pitkäaikaisena ministerinä kuin eduskunnan puhemiehenäkin.

Miten savolaisen maalaistalon tyttärestä kasvoi parlamentaarikko, puoliso, äiti ja intohimoinen kirjallisuuden harrastaja? Miten Anu Vehviläinen on selviytynyt vastoinkäymisistä ja kohtaamistaan tragedioista? Miten hän löysi hengellisen kotinsa ortodoksisesta uskosta?

Anna-Liisa Hämäläinen on kokenut journalisti, joka on toiminut pitkään aikakauslehtien päätoimittajana. Hän on aiemmin kirjoittanut elämäkerran Diskokuningatar Eini (Docendo 2021).

Anna-Liisa Hämäläinen: Rouva puhemies – Anu Vehviläisen elämä ja ura (Docendo 2022), sidottu, 320 sivua.

