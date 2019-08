Apollo ja Artemis – Näin mentiin Kuuhun 60-luvulla ja tätä suunnitellaan nyt (29.8. klo 16.15 - 17)

Aika: torstai 29.8.2019 klo 16.15-17.00 Paikka: Porthania, Sali PII, 1. kerros (Yliopistonkatu 3, Helsinki)

Miten Kuuhun aikanaan oikein mentiin ja kuinka uudet lennot on tarkoitus tehdä? Kuinka Apollo-ohjelma harsittiin kasaan aikanaan, kun kokemusta avaruuslennoista ei käytännössä ollut lainkaan, ja miksi paluu Kuuhun on kestänyt - ja kestää edelleen - niin kauan, vaikka nyt meillä on paljon kokemusta niin avaruuslennoista yleisesti, kuin myös miehitetyistä lennoista Kuuhun?

Apollo-ohjelma oli Yhdysvaltain suuri ponnistus 1960-luvulla, ja se onnistui lennättämään astronautit Kuun pinnalle ja takaisin ennen vuosikymmenen loppua. Nyt suunnitelmana on palata Kuuhun. Tarkoituksena on rakentaa asema Kuun kiertoradalle, mutta laskeutua myös Kuun pinnalle.

Jari Mäkinen palaa esityksessään ensin Apollojen aikaan, kertoo sitten, mitä Kuun tutkimuksen saralla tapahtuu nyt ja heittää lopuksi esiin erilaisia hahmotelmia siitä, miten tulevat kuulennot on tarkoitus tehdä.

Tervetuloa kuuntelemaan!

Jari Mäkinen on avaruuslentoihin, tähtitieteeseen ja ilmailuun erikoitunut tiedetoimittaja, joka on päässyt tutustumaan läheltä Apollo-ohjelmaan mm. vierailuillaan Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASAan.

Tiedekulman tilaisuus on FinCOSPAR:n ja Kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikön järjestämä.