Apollo sai Travelife -sertifikaatin jo kolmatta kertaa

Travelife on GSTC:n valvoma sertifiointijärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että Travelife-sertifikaatin saaneena Apollo täyttää korkeimmat sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset standardit. Sertifioinnin avulla varmistetaan kestävän kehityksen mukainen toiminta kaikilla osa-aluella aina toimistojen toiminnasta ostoprosesseihin, henkilöstöasioihin, tavarantoimittajien valintaan, matkustamiseen, vastuullisuuteen kohteessa sekä viestintään asiakkaiden kanssa.

- Kestävä matkailu ja ympäristövastuu ovat meille tärkeitä teemoja, niin kohteissa kuin kotimaassakin. Varmistaakseen, että näitä teemoja käsitellään oikein kaikilla eri tasoilla, on Travelife tutkinut, arvioinut ja sertifioinut tekemämme työn. Olemme luonnollisesti ylpeitä siitä, että sertifikaatti myönnettiin meille jo kolmatta kertaa, kertoo Satu Kontulainen Apollomatkoilta.

Kaiken kaikkiaan sertifioinnin aikana on arvioitu ja hyväksytty yli 200 erilaista kestävän kehityksen kriteeriä. Apolloa ja sen omistajaa DER Touristik:ia kiitettiin erityisesti niiden eettisistä velvotteista ja nollatoleranssista korruptioon ja lahjontaan, sekä kumppaneille asetetuista vaatimuksista, liittyen esimerkiksi kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräyksien noudattamiseen.

Yli 100 ympäristösertifioitua hotellia

Apollon äskettäin tekemässä pohjoismaisessa kyselyssä yli 1200 henkilöltä kysyttiin, mikä kestävän matkailun näkökulmista on heille tärkeintä matkan valinnassa. Kolme eniten noussutta asiaa olivat ympäristöystävälliset hotellit, paikallisesti tuotettu ruoka sekä matkanjärjestäjä, joka sitoutuu edistämään ja tukemaan paikallista taloutta ja suoria lentoja vähentääkseen CO2-päästöjä.

- Valmismatkat ovat järkevä valinta myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Suurin osa matkoistamme tehdään suorin lennoin ja mahdollisimman ympäristöystävällisellä lentokalustolla. Lentojen täyttöaste on myös erittäin korkea. Lisäksi paikallinen kestävyysnäkökulma on meille tärkeä, ja etsimme jatkuvasti tapoja lisätä positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin läsnäolollamme. On hienoa, että niin moni asiakkaamme jakaa saman näkökannan, sanoo Kontulainen.

Tällä hetkellä Apollolla on pohjoismaisesti valikoimassaan yli 100 ympäristösertifioitua hotellia, joista 54 on Travelifen sertifioimia. Tavoitteena on lisätä ympäristösertifioituja hotelleita valikoimaamme kymmenellä prosentilla vuosittain. Matkanjärjestäjästä tuli myös osa DER Touristik Foundationia, joka työskentelee yli 80 kestävän kehityksen hankkeen parissa viidellä eri mantereella.

Apollo tekee yhteistyötä myös SOS Lapsikylien, World Animal Protectionin ja Ecpatin kanssa.

Lue lisää Apollon vastuullisuustyöstä täältä.