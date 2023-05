Apollomatkat panostaa perhelomiin

Apollo toi ensimmäisen Mondo Family -hotellin markkinoille vuonna 2014, ja sen jälkeen kysyntä kasvanut tasaisesti. Apollomatkojen valikoimasta löytyy tällä hetkellä 13 Mondo Family perhehotellia viidessä eri maassa. Nämä hotellit kuuluvat asiakkaidemme suosikkeihin, hotellien asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 8,8.

- Kaikki perhehotellimme on kehitetty yhteistyössä paikallisten hotelliyrittäjien kanssa. Asiakkailta saamamme palautteen ja toiveiden johdosta kaikissa Mondo Family -hotelleissa on Polly & Mino -lastenkerho, uimakoulu sekä monipuolinen tarjonta ryhmäliikuntatunteja’’, kertoo Apollomatkojen markkinointivastaava Satu Kontulainen.

Kreikka – kesän suosikki perheiden keskuudessa

Kreikka on vuodesta toiseen perheiden suosikkikohde, joten ei ole sattumaa, että erityisesti Kreikassa sijaitseviin hotelleihin on panostettu erityisesti. Manner-Kreikassa avataan kaksi uutta Mondo Family -hotellia: Parga Beach, suositussa Pargan lomakohteessa, sekä Ninos Grand Beach Resort, joka sijaitsee Kanalissa. Jälkimmäisessä on tehty täydellinen remontti ennen alkavaa kesäkautta, ja hotellin vetonaulana ovat kauniit, merinäköalalla ja allaspääsyllä varustetut huoneet. Hotellissa on useita ravintoloita ja se sijaitsee erinomaisella paikalla Kastrosukin hiekkarannalla, vain lyhyen matkan päässä Prevezan kaupungista.

Viime vuoden uutuus, Mondo Family -hotelli Alegria Beach Resort Kreetan etelärannikolla, oli menestys jo ensimmäisenä kesänään. Tänä vuonna hotellin yhteyteen avataan sisarhotelli Alegria on the Hills, joka tarjoaa vielä hieman enemmän mukavuuksia ja palveluita lomaan.

- Alegria on the Hills hotellissa voit nauttia pienistä lisäpalveluista, kuten siitä, että paikallisen leipomon tuoreet leivät tuodaan joka aamu ovellesi, tai siitä, että voit tilata ostokset ruokakaupasta suoraan huoneeseesi. Hotellin alapuolella sijaitsevalla rannalla on kansainvälinen Blue Flag -ympäristömerkki, ja sinne on varattu hotellin asiakkaille aurinkotuoleja. Lisäksi kaikki Alegria Beach Resortin palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä, Kontulainen kertoo.

Perheuutuus Gran Canarialla!

Vaikka Kreikka on perheiden kesäsuosikki, harva kohde houkuttelee enemmän perhelomalaisia kuin Gran Canaria loppusyksyllä ja talvella. Saaren monipuolisuus vetoaa kaikkiin, ja lapsiperheet ovat jo pitkään rakastaneet Meloneraksen ja Maspalomaksen lomakohteita.

Maspalomaksessa sijaitsee jo entuudestaan yksi Mondo Family -hotelli, Lopesan Baobab. Valtavan suosion vuoksi alueelle on jo pitkään haluttu toinen kohde lapsiperheitä ajatellen – ja tulevalle talvelle valikoimasta löytyykin uusi hotelli, Maspalomas Resort by Dunas.

Kuten nimikin kertoo, hotelli sijaitsee suositussa Maspalomaksessa, kävelymatkan päässä upeilta hiekkadyyneiltä, golf-kentästä sekä ostosmahdollisuuksista. Itse hotelli on rakennettu tyypilliseen kanarialaiseen tyyliin, jossa puutarhaan on rakennettu pienempiä rakennuksia. Hotellista löytyy kaksi allasaluetta ja kahluaaltaat perheen pienimmille, ravintola, Apollon oma Mondo Café sekä kaikki muutkin Mondo Family -konseptin palvelut.

- Gran Canarialta löytyy todella jokaiselle jotakin: viehättäviä pikkukyliä ja trendikkäitä kaupunkeja sekä lukuisia aktiviteetteja ja elämyksiä. Siksi olemmekin iloisia saadessamme valikoimaan uuden ja upean perhehotellin, erityisesti perheystävällisessä Maspaloksessa, jonne houkuttelevat ihana hiekkaranta, huvipuisto ja viihtyisät kävelykadut", Kontulainen sanoo.

Nämä löydät aina kaikista Apollo Mondo Family -hotelleista:

Club Polly & Mino -lastenkerho

Swim School by Apollo

Ryhmäliikuntaa ja kuntosali

Pinnasänky, syöttötuoli ja lastenvaunut

Mondo Food & Beverage

Maksuton wifi