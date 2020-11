Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää apteekkijärjestelmän perusteellista uudistamista tänään julkaisemassaan selvityksessä. Apteekkariliiton mielestä apteekkialaa kannattaa uudistaa vaiheittain, sillä järjestelmä toimii koko maassa hyvin.

Apteekkijärjestelmää koskevissa uudistuksissa on viime kädessä kyse siitä, asetetaanko uudistukselle terveyspoliittiset vai kilpailupoliittiset tavoitteet.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että kilpailu on ensisijainen keino laskea lääkkeiden hintoja. Me katsomme, että sääntely on terveydenhuollossa parempi keino siihen. Lääketaksa-apteekkiveromekanismin uudistaminen antaa siihen kaikki mahdollisuudet, sanoo Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Apteekkitoiminta on osa terveydenhuoltoa, ja siksi sitä pitää arvioida myös lääkkeiden valtakunnallisen saatavuuden ja terveydenhuollon tavoitteiden näkökulmasta.

– Suomen apteekkijärjestelmä toimii kokonaisuutena arvioiden hyvin ja vastaa sille asetettuihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Olennaista on tunnistaa, että lääkkeet poikkeavat muista hyödykkeistä, ja että lääkeala on erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa, muistuttaa Hirvonen.

Apteekkialan uudistaminen on käynnistymässä vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveysministeriössä osana lääkeasioiden tiekarttaa. Apteekkitalouden uudistaminen on todennäköisesti ensimmäisten toimenpiteiden joukossa. Apteekkariliitto pitää apteekkitalouden uudistamista välttämättömänä, ja on tehnyt oman ehdotuksensa viime kesänä.

– Ehdottamamme malli laskisi reseptilääkkeiden hintoja keskimääri 4,3 prosenttia, kalleimpien jopa liki 9 prosenttia. Mallimme myös pienentäisi apteekkien välisiä tuloeroja ja taittaisi lääkekorvausmenojen kasvun tuoden näin säästöä Kelan lääkekorvauksiin.

Suomessa on nyt noin 600 apteekkiyrittäjää. Apteekkien omistuksen vapauttaminen johtaisi nopeasti omistuksen keskittymiseen, kuten on käynyt Ruotsissa ja Norjassa.

– Tämä ei lisäisi, vaan vähentäisi kilpailua. Nykyinen apteekkimallimme takaa myös sen, että lääkemyynnit verot jäävät Suomeen verrattuna tilanteeseen, jossa apteekkeja omistaisivat esimerkiksi kansainväliset pääomasijoittajat, Hirvonen muistuttaa.

Uudistuksia valmisteltaessa on perusteellisesti arvioitava, miten erilaiset muutokset ratkaisisivat tunnistettuja ongelmia, ja ettei niillä aiheuteta uusia ongelmia toisaalla.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.



Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita