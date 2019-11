Apua arjen haasteisiin – Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu ja Tarvitsen apua -nappi

Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu 09 3101 54 54 tarjoaa neuvoa, ohjausta ja apua vanhemmuuuden haasteisiin, kasvatuspulmiin sekä perheiden kuormittavaan arkeen.

Palvelunumeroon voi soittaa matalalla kynnyksellä ja kysyä neuvoa tai apua perheen tilanteeseen. Puhelimeen vastaavat sosiaalialan ammattilaiset arkisin klo 9–12.

Ruotsinkieliset työntekijät vastaavat samassa numerossa maanantaisin klo 9–12.

Lapsiperheiden kotipalvelusta apua arjen haasteisiin

Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numero 09 3101 54 54 palvelee arkisin klo 8–13 lapsiperheiden kotipalveluasioissa sekä suomen että ruotsin kielellä. Kotipalvelusta voi kysyä neuvoa tai varata kotipalvelun ammattilaisten tekemän kotikäynnin. Käynnillä arvioidaan tuen tarve ja palvelun sopivuus.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkuudessa olevat asiakkaat voivat ilmoittaa jo sovittujen asiakaskäyntien muutokset samaan numeroon 09 3101 54 54 arkisin klo 7–13.

Kuormittavassa perhetilanteessa, Tarvitsen apua –nappi auttaa

Tarvitsen apua –nappi on matalan kynnyksen sähköinen palvelu, joka auttaa lapsiperheitä löytämään oikeanlaista tukea. Yhteydenottokanava on tarkoitettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on kuormittava elämäntilanne tai kasvatuspulmia ja se on käytettävissä 24/7.

Yhteydenottoihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kolmen arkipäivän kuluessa.

Tarvitsen apua -nappi mahdollistaa, että asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä palvelusta juuri hänen perheensä hyötyisi, vaan ammattilaiset selvittävät sen hänen puolestaan.

Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu

puh. 09 3101 54 54 (arkisin klo 9–12, lapsiperheiden kotipalvelu klo 8–13)

Tarvitsen apua -nappi sivulla: www.hel.fi/perheentuki

Lisätietoja:

Terhi Tuominiemi-Lilja

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Puh. 09 310 55634



Monica Lindberg,

neuvola- ja perhetyön päällikkö,

monica.lindberg@hel.fi

Puh. 09 310 58352