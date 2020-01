Apua liiketoiminnan kehittämiseen: Haku Pohjanmaan Kasvupolulle on alkanut

Pohjanmaan Kasvupolulle voivat hakea kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset, joilla on kova tahto kehittää liiketoimintaa ja kasvaa. Kasvupolulla yritykset saavat maksutonta sparrausta, joka auttaa mukaan valittuja yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Haku on auki 1.4.2020 asti.

Pohjanmaan Kasvupolulle valitaan 15 kasvuintoista yritystä. Yritykset valitsee Kasvupolun tuomaristo, joka koostuu Kasvupolun kumppaneiden edustajista. Tuomariston valintakriteerit ovat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Pohjanmaan Kasvupolun kumppanit ovat: KPK Yhtiöt, KOSEK, VASEK, Kpedu, Pohjanmaan kauppakamari, VAMK, Vaasan yliopisto sekä Viexpo.

– Sen olen huomannut, että aina kun astuu oman kuplansa ulkopuolelle – tässä tapauksessa Kasvu Openin Kasvupolulle- , oppii aina jotain uutta ja osaa katsoa asioita eri perspektiivistä. Panostamme jatkuvasti siihen, että oppiminen ei saa loppua, sanoo Arcteq Relays Oy:n toimitusjohtaja Juha Arvola.

Arcteq Relays osallistui kaudella 2019 Pohjanmaan Kasvupolulle. Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo nosti yrityksen TOP100 -finalistijoukkoon. Arcteq Relays sai Kasvu Open Karnevaalissa Start again -sarjan kunniamaininnan.

KASVUPOLUN VALINNAT

Jokainen Kasvupolun tuomariston jäsen pisteyttää jokaisen hakijan asteikolla 1-10 arviointikriteereiden mukaan. Kasvupoluille valituista yrityksistä 75% pääsee mukaan pisteiden perusteella. Loppujen osalta tuomaristo tekee valinnat tuomariston yhteisten keskustelujen pohjalta.

Sparrauspäivien päätteeksi tuomaristo valitsee kaksi potentiaalisinta yritystä Kasvu Open -finalistijoukkoon. Finalistijoukko kisaa Kasvu Openin voitosta Kasvu Open Karnevaalissa 28.-29.10.2020.

KASVUPOLUN AIKATAULU

Haku Pohjanmaan Kasvupolulle on auki 1.4.2020 asti.

Kasvupolulle valitut yritykset saavat kahdessa sparrauspäivässä asiantuntijoilta kahdenkeskisissä tapaamisissa apuja yrityksen kasvun haasteisiin. Ensimmäinen sparrauspäivä järjestetään 14.5.2020 ja toinen sparrauspäivä 20.8.2020.

VAUHTIA YRITYKSEN KASVUUN KOOLLA ON VÄLIÄ -KIERTUEELTA

Kasvusta päästään innostumaan jo tammikuussa, kun Kasvu Openin Koolla on väliä -kiertue starttaa. Kiertueen teema on arvot ja vastuu. Koolla on väliä -kiertueella puhuvat muun muassa Kaslinkin toimitusjohtaja, ruokainnovaattori Raino Kukkonen, digitalisaation asiantuntija, tietokirjailija Teemu Arina ja pilliteollisuuden mullistavan Dolean Ismo Sillanpää.

Koolla on väliä -kiertueen päivät ja paikkakunnat ovat: Järvenpää 28.1., Kuopio 5.2., Oulu 6.2., Seinäjoki 12.2., Tampere 13.2. ja Helsinki 26.2.

Koolla on väliä -kiertueen tapahtumapäivät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Katso Koolla on väliä -kiertueen aikataulu ja ohjelma.

LISÄTIEDOT

Kysy Pohjanmaan Kasvupolusta:

Aleksi Saarinen

+358 41 548 8762

aleksi.saarinen@kasvuopen.fi

Kysy Koolla on väliä -kiertueesta:

Vivi Pöntiö

+358 50 913 3814

vivi.pontio@kasvuopen.fi