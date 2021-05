Apua tyynen mielen ja hyvän elämän vaalimiseen!

Jaa

Pia Hounin uusi kirja ammentaa antiikin Kreikan filosofin Sokrateen opetuksista.

Antiikin Kreikan filosofi Sokrates halusi etsiä totuutta elämällä yksinkertaisesti ja rehellisesti. Hän korosti syvemmän onnellisuuden löytämistä hetkittäisen mielihyvän sijaan.

”Pyrkimys kohtuullisuuteen voi tarkoittaa kykyä nähdä asioita, jotka ovat jo läsnä ja vapautua jatkuvasta poissaolevan tavoittelusta. Hyvän elämän toteutuminen on mahdollista, kun löytää itsensä mittasuhteet.”

Teatteritaiteen tohtori Pia Hounin uusi kirja Sokraattinen mieli (Basam Books 2021) kannustaa lukijaa kuuntelemaan itseään oivaltaakseen tärkeitä asioita. Kirja tarjoaa ideoita mielen puhdistamiseen turhista ja kuormittavista asioista.

”Rehellisyys – karmiva sana! Ainut oikea reitti tuntea itsensä.”

Kirjassa korostetaan tahdonvoiman ja itsehillinnän merkitystä. Sokraattinen mieli sisältää lämmintä elämänviisautta ja tarjoaa filosofisia ja uskonnollisia reseptejä, joita voi hyödyntää niin mielenrauhaan, luovuuteen ja ihmissuhteisiin liittyen kuin ruokavaliossa ja terveyden ylläpitämisessä. Kirjan opeista on myös apua erilaisten riippuvuuksien vähentämisessä.

Kirja sisältää runsaan kattauksen myös filosofisia sitaatteja sekä lyhyitä harjoituksia, jotka inspiroivat oman elämän pohdintaan.

”Viisaus on kaivattu ominaisuus, kannattaa tavoitella sitä.”

Sokrateen oppeihin perustuvan stoalaisuuden mukaan on turhaa murehtia asioista, joihin emme itse voi vaikuttaa. Sen sijaan voimme kohdistaa huomiomme tyynen mielen ja hyvän elämän vaalimiseen.

Kirjailijasta

Pia Houni on teatteritaiteen tohtori, dosentti ja filosofinen praktikko. Hän pitää filosofin vastaanottoa ja vetää sokraattisen dialogin ryhmiä, luennoi ja kirjoittaa hyvästä elämästä ja itsetuntemuksesta. Hän on perehtynyt taiteeseen, erityisesti draamaan ja runouteen. Hänellä on kokemusta myös kamppailu-urheilusta, joogasta, meditaatiosta, ja luostarimaailmasta.