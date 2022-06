Apua väkivaltaan saa koko kesän

Loma-aikana tunnelma kotona voi kiristyä ja turvattomuus lisääntyä.

− Kesällä moni on lomalla ja myös alkoholia käytetään helposti enemmän, mikä voi johtaa tilanteiden kärjistymiseen kotona. Väkivaltaan tulisi hakea apua heti, kun olo on turvaton, oli kyse sitten henkisestä tai fyysisestä väkivallasta. Erityisen tärkeää avun hakeminen on silloin, kun väkivalta on jatkunut kauan tai jos perheessä on lapsia, asiantuntija Riina Karjalainen sanoo.

Väkivaltaa kokeneet ja väkivaltaisessa kodissa elävät tarvitsevat useimmiten ammattilaisen apua väkivallasta selviytymiseen. Myös väkivaltaa käyttävät tarvitsevat usein ammattiapua, jotta väkivalta loppuisi. Mitä aiemmin apua lähtee hakemaan, sitä parempi se on. Ensi- ja turvakotien liiton chat voi olla ensimmäinen askel ottaa väkivalta puheeksi ammattilaisen kanssa.

− Chatissa apua saa nimettömänä ja matalalla kynnyksellä. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa ympäri vuorokauden. Sekä turvakoti että avopalvelut ovat asiakkaille maksuttomia eikä asiakas tarvitse lähetettä.

Läheisen käyttämää väkivaltaa ei ole aina helppo tunnistaa. Väkivaltaa on lyöntien lisäksi esimeriksi alistaminen, nimittely, haukkuminen tai väkivallalla uhkailu. Pelko on riittävä syy hakea apua.

Avopalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa

Turvakotien asiakasmäärä laski vuonna 2021 toista vuotta peräkkäin (THL). Ennen koronapandemiaa asiakasmäärät olivat olleet kasvussa useita vuosia.

− Valitettavasti korona-aikana apua on haettu turvakodeista vähemmän, vaikka lähisuhdeväkivalta ei ole vähentynyt. Väkivalta jää liian usein tunnistamatta esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa eikä henkilöitä osata ohjata avun piiriin. Positiivista kuitenkin on, että Ensi- ja turvakotien liito avopalveluiden asiakasmäärät ovat samalla kasvaneet, Karjalainen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton chatissa voit keskustella väkivallasta nimettömästi ja helposti. Chatti on auki jokaisena arkipäivänä. Kesäkuussa klo 12–18, heinäkuussa klo 13–15 ja elokuussa klo 12–18. Kahdenkeskisessä keskustelussa auttamassa ovat väkivaltatyön ammattilaiset.

Ensi- ja turvakotien liiton yhdistykset ylläpitävät 19 turvakotia eri puolilla Suomea. Turvakodit ja väkivallan avopalvelut, mukaan lukien chatit, auttavat vuosittain yli 10 000 ihmistä. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa ympäri vuorokauden. Turvakoti on asiakkaille maksuton.