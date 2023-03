Apulaisoikeusasiamies: Valvira ei menetellyt lainvastaisesti tai virheellisesti tehdessään tutkintapyynnön viinin maahantuonnista

Apulaisoikeusasiamies Sakslin totesi, että Valvira on alkoholilaissa tarkoitettu valvontaviranomainen. Valviran toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu alkoholipitoisten aineiden maahantuontia ja alkoholijuomien myyntiä valvovana viranomaisena tutkintapyynnön tekeminen esitutkintaviranomaiselle silloin, kun siihen ilmenee riittävät perusteet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Valviralla on laaja harkintavalta tutkintapyynnön aiheellisuuden arvioinnissa. Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan, että ”valvontaviranomaisen aktiivisuus rikosilmoituksen tekemisen harkinnassa on erityisen tärkeää sellaisissa epäillyissä rikosasioissa – kuten nyt puheena olevassa asiassa – joissa ei ole asianomistajaa”.



Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain mukaan Valviran tehtävänä on huolehtia muun muassa alkoholilaissa sille säädetystä ohjauksesta ja valvonnasta. Alkoholilaissa säädetään Valviralle lukuisia lupahallintoon, valvontaan ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä, kuten maahantuonnin valvonta.



Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua kokonaisuudessaan (EOAK/2764/2022) voi tiedustella eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, yhteystiedot verkkosivuilla (oikeusasiamies.fi).