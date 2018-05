Apulaispormestari Anni Sinnemäki Tornien taistossa: Helsinki toimii kunnianhimoisesti Vanhankaupunginkosken arvokkaan luonnon vaalimiseksi

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki vierailee lauantaina 5. toukokuuta Suomen suurimmassa lintukisassa, Tornien taistossa. Sinnemäki on kutsuttu Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n vieraaksi Purolahden lintutorniin ja tutustumaan Viikin–Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen. Viime vuonna Purolahden tornista havaittiin tasan sata lintulajia Tornien taiston kahdeksassa kilpailutunnissa.

”Vanhankaupunginlahti on ainutlaatuinen luontoalue lähellä Helsingin sydäntä. Sen ympäristö on yksi Uudenmaan merkittävimmistä lintukohteista ja kirkkaasti Helsingin monipuolisin ja suosituin linturetkikohde. Alueella on yhdeksän lintutornia- tai lavaa, jotka keräävät retkeilijöitä ja ulkoilijoita koko kaupungista. On ihanaa ja oikeastaan aika ällistyttävää, että näin keskellä kaupunkia voi olla paikka, jossa on ylipäätään mahdollista havaita sata lintulajia”, Anni Sinnemäki kertoo.

Vanhankaupunginlahden ruovikkoinen merenlahti on kansainvälisesti merkittävä lintuvesi, jota ympäröivät monimuotoiset, osin luonnontilaisen kaltaiset metsät. Alueella elää useita uhanalaisia tai harvinaisia lintu-, hyönteis-, lepakko- ja kääpälajeja.

”Helsinki on iloinen ja ylpeä monimuotoisesta luonnostaan ja tekee töitä sen säilyttämiseksi ja vaalimiseksi. Tästä Vanhankaupunginlahden lintuvesi on hyvä esimerkki. Vanhankaupunginlahden alue on luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -aluetta. Alueella on voimassa oma hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka avulla säilytetään tai parannetaan niitä arvoja, joiden vuoksi alue on perustettu. Aluetta on tärkeää hoitaa systemaattisesti, jotta sen linnustollinen merkitys säilyy. Helsingin tavoitteena on edelleen lisätä laidunnusta Vanhankaupunginlahdella, mikä on yksi keskeisimmistä keinoista parantaa alueen linnustollista arvoa ja monimuotoisuutta”, Sinnemäki kertoo.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan hoidon tavoitteena on mm. kasvillisuuden osalta säilyttää luonnontilainen jokisuisto, kosteaa suurruohokasvillisuutta tai saraa kasvavat rantaniityt sekä kosteat rantametsät sekä poistaa vieraslajit. Eläimistön osalta tavoitteena on säilyttää niiden tärkeät elinympäristöt sekä luoda aktiivisesti uusia pesimäpaikkoja kosteikkolinnustolle ja virkistyskäytön osalta parantaa käyttömahdollisuuksia kunnostamalla polkuja ja lisäämällä opastusta.

Vanhankaupunginlahti lukeutuu Sinnemäen omiin suosikkiluontokohteisiin ja hän itse retkeilee alueella säännöllisesti.

”Luonto tekee Helsingistä Helsingin. Lähiluonto on kaupunkilaisille tärkeää, ja esimerkiksi vierailemalla Vanhankaupunginlahdella sen huomaa. Vuonna 1959 suojeltu alue kerää valtavasti eri ikäisiä retkeilijöitä joka viikonloppu.”

Sinnemäen omana tavoitteena Tornien taiston aikana on havaita uusia lintulajeja, mutta lukumääräistä tavoitetta hän ei ole asettanut. Havaintoja hänellä on tänä vuonna 44 eri lajista ennen Tornien taistossa vierailua. Sinnemäen lintuhavaintoihin lukeutuvat mm. kivitasku, meriharakka, tikli, haapana, nokikana, harmaahaikara, kanahaukka, merimetso, kalatiira, haapana, töyhtöhyyppä, laulurastas, punakylkirastas, kottarainen, peippo, mustarastas, västäräkki, sinitiainen ja silkkiuikku. Kaikki havainnot on tehty Helsingissä ja osaan on saatu tunnistusapua asiantuntevammilta lintutietäjiltä.

Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornista pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun. Helsingissä kisaan osallistutaan yhteensä 16 eri lintutornista.