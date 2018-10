Apulaispormestarit Pakarinen ja Razmyar iloitsevat koululaisryhmien maksuttomasta joukkoliikenteestä

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus on tänään päättänyt osana ensi vuoden taloussuunnitelmaa, että jatkossa koululaisryhmät voivat koulupäivän aikana käyttää julkista liikennettä maksutta opettajan kanssa. Ensi vuoden alusta alkaen kuntien opetustoimilta ei enää perittäisi maksuja. Koululaisryhmien liikkumisen maksuttomuus on ollut pitkään Helsingin tavoite – erityisesti Helsingin opettajat sekä kulttuurikohteet ovat toivoneet tätä muutosta.

Helsingin kaupunkistrategiassa tärkeä opetusta koskeva tavoite on, että koko kaupunki olisi oppimisympäristö. Se tarkoittaa, että koulut voisivat hyödyntää Helsingin tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia oppia luokkahuoneen ulkopuolella. Tämä tukee esimerkiksi ilmiöoppimista.

”Maksuttomat koululaisliput ovat iso asia kauempana keskustasta sijaitseville kouluille. Nyt kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet jalkautua oppimaan eri puolille Helsinkiä. Keskustan kouluille kaupungin museot ovat jo tuttuja, joten toivottavasti lippu-uudistus kannustaa kaikkia kouluryhmiä tutkimaan Helsinkiä lisää”, kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar on erittäin tyytyväinen HSL:n päätökseen. ”Helsingissä on laaja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kirjo, jota koululaisryhmät pääsevät tämän päätöksen myötä entistä paremmin hyödyntämään. On tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat tuntemaan Helsingin kulttuurikohteita ja liikuntapaikkoja. Uskon, että vierailu koulupäivän aikana innostaa kulttuurin ja liikunnan pariin muulloinkin.”

Apulaispormestarit kiittävät HSL:n toimijoita päätöksestä, joka tekee oppilaiden liikkumisesta tasa-arvoisempaa. Lopullisen päätöksen lippujen maksuista, mukaan lukien koululaislipuista, tekee HSL:n yhtymäkokous 27.11.

Lisätietoja:

HSL: Lippu-uudistus lisää joukkoliikenteen suosiota HSL-alueella

***

Maisa Hopeakunnas

tiedottaja, Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27821, maisa.hopeakunnas@hel.fi