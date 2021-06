Apuvälinemessut 28.–30. lokakuuta Tampereella, teemana erityisen hyvä arki

Apuväline 2019: Apuvälineen oikea käyttö mahdollistaa yhdenvertaisen arjen ja osallisuuden aitoja kokemuksia 8.11.2019 06:00:00 EET | Tiedote

”Apuvälineen oikeanlainen käyttö mahdollistaa käytännössä parempaa elämänlaatua. Kun on saanut vaikkapa pyörätuolin käyttöön oikeaa ohjeistusta ja se on mahdollisimman ergonominen, sen kanssa ulos kodista lähteminen ja asioiden hoitaminen on paljon helpompaa. Ja kun arjen osallistuminen on mielekkäämpää, se toki vaikuttaa itsenäiseen elämään, itsetuntoon ja omakuvaan”, Validia Kuntoutuksen vertaisohjaaja ja liikunnanohjaaja Markku Poikela alleviivaa apuvälineen oikean käytön merkitystä.