Apuvälinemessut viitoitti tietä hyvän elämän lähteille

Messuteemana oli erityisen hyvä arki. Ratkaisuja ja uusia tuotteita opiskeluun, työllistymiseen, harrastamiseen, matkailuun ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksiin tarjosi 150 näytteilleasettajayritystä.

Apuvälinemessut järjestettiin edellisen kerran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syksyllä 2019. Poikkeukselliset vuodet vaikuttivat tapahtuman järjestämisajankohtaan, sillä aiemmin syksyisin järjestetty tapahtuma siirtyi keväälle ja Tampereelta Helsinkiin. Pitkän tauon jälkeen messuilla iloittiin aidoista livekohtaamisista. Kolmen tapahtumapäivän aikana messuilla vieraili 6300 kiinnostunutta kävijää.

Henkilökohtaisen avun tulee olla yksilöllistä

Messuilla puhunut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén korosti, että henkilökohtainen apu on yksi tärkeimmistä vammaispalveluista, sen avulla voi elää omannäköistä arkea, asua itsenäisesti, opiskella ja tehdä työtä. Vammaisjärjestöjen kanssa pitkään valmisteltu vammaislainsäädäntö annetaan syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että itsemääräämisoikeus toteutuu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan, ja henkilökohtaisen avun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Lakiuudistuksessa edellytetään, että palvelun järjestäjä toteuttaa henkilökohtaista apua sekä työnantajamallilla, ostopalveluna että palvelusetelillä ja lisäksi omana toimintana.



Kun erityispalvelujen järjestämisvastuu Sote-uudistuksen myötä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, luo se Lindénin mukaan edellytykset palvelun laadun ja osaamisen kehittämiseen sekä mahdollisuuden avustajien rekrytoinnin ja saatavuuden tehostamiseen. Lisäksi on huolehdittava, että vammaisen henkilön oma mielipide ja mahdollisuus määritellä avustamistoimintaa otetaan jatkossakin huomioon.

Teknologia apuna ammatillisessa erityisopetuksessa

Uudet teknologiat olivat korostetusti esillä messutarjonnassa. Robotit, dronet ja muut digilaitteet ovat aktiivikäytössä muun muassa ammattiopisto Luovissa, joka on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen erityisoppilaitos.

– Erilaiset digitaaliset apuvälineet, kuten mobiilisovellukset, simulaattorit, VR-lasit ja pelit rohkaisevat ja tukevat opiskelijoita työtehtävissä ja motivoivat tehokkaasti harjoitteluun. Useimmat laitteet ja sovellukset ovat käyttökelpoisia meille kaikille, siksi niiden käyttöönoton toivoisi olevan sujuvampaa. Nykyään esimerkiksi käyttöönottovaihe rekisteröinteineen on monimutkainen ja työläs ja vie turhan paljon aikaa, sanoo Luovin digiasiantuntija Piia Jokelainen.

Apuvälineitä pitää päästä itse kokeilemaan

Messut ovat monelle yritykselle tärkeä tilaisuus tavata asiakkaita, ja pitkän tauon jälkeen ihmiset olivatkin hyvin liikkeellä. Haltijan tarjoomapäällikkö Ari Pohjanmaa oli tyytyväinen messuvilinään.



– Osastollamme kävi sekä apuvälineiden käyttäjiä että ammattilaisia. Tapahtuma oli onnistunut, sillä varsinkin pyörätuoleja on hyvä päästä vertailemaan ja kokeilemaan itse, hän vahvisti.

Pyörätuoleja kokeiltiin aktiivisesti myös apuvälineradalla, jossa asiantuntijat opastivat liikkumiseen erilaisilla alustoilla, rampeilla ja luiskilla.

– Vaikka monissa kaupungeissa on panostettu esteettömyyteen, on liikkuminen kaupunkiympäristössä edelleen haasteellista. Pyörätuolin käyttäjä voi olla vaikeuksissa, jos ei tunne oman laitteen ominaisuuksia. Useimmiten käyttäjä tarvitseekin opastusta laitteen hallintaan, ja siihen messutapahtuma on erinomainen paikka, Harri Ahtee ja Markku Poikela Validia kuntoutuksesta kertoivat.

Tunnustuksia ja stipendejä

Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeen ensimmäinen esteetön erätauko -keskustelu käytiin messuilla. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö haluaa tehdä näkyväksi eri toimijoiden dialogityötä ja kiittää siitä, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi. Hankeyhteistyössä on mukana myös Invalidiliitto, jolle Erätauko-säätiö myönsi Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

Erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö Leijonaemot ry jakoi messuilla ensimmäistä kertaa harrastestipendejä erityislapsille. Kolme 500 euron stipendiä myönnettiin liikkumiseen, yksilöurheiluun ja musiikin harrastamiseen.

Apuvälinemessut seuraavan kerran 2023



Seuraavaksi Expomarkin ohjelmassa on vanhustyön ammattilaisille ja ikääntyville suunnattu Hyvä Ikä samaan aikaan Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuman kanssa Helsingin Messukeskuksessa 28.-29.9.2022.

Apuvälinemessut ja Liikuntamaa järjestetään seuraavan kerran 2.– 4.11.2023 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Expomark järjestää Apuvälinemessut yhdessä Invalidiliiton kanssa. Yhteistyössä ovat mukana Näkövammaisten liitto, MedTech Sailab sekä Suomen Paralympiakomitea.