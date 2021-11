ARA-asuminen tuottaa laatua kohtuullisen hintaan

Asumisen laatu on säännöllisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Yhdelle laatu voi tarkoittaa asunnon kokoa, toiselle hienoja materiaaleja, kolmannelle hyvää vastinetta rahalle ja neljännelle hyvää sijaintia. Vaikka asumisen laadulle löytyy monia määrittelyjä ja ne ovat yksilökohtaisia painotuksia, ARA-asumisessa on mahdollista yhdistää useita laatuun liittyviä tekijöitä. ARA-asuntojen omistajat ja rakennuttajat haluavat tehdä kohteistaan laadukkaita ja pitkälläkin aikavälillä kysyntää vastaavia asuntoja, sillä ne rakennutetaan pitkäaikaiseen omaan omistukseen.

ARA-asunnot mahdollistavat hyvän asumisen monin tavoin. Hyvään asumiseen kuuluu asuintilat, joissa on tilaa elää ja asuntoihin tulee riittävästi luonnonvaloa. ARA-asunnoissa on yleensä myös useampia kuin vain yksi mahdollisuus kalustaa asunto. Näihin kiinnitetään ARA-asuntojen rakennuttamisessa aina huomiota. Normaaleissa ARA-asuntokohteissa on myös lähes aina monipuolinen huoneistojakauma. ARA-kohteissa on lisäksi aina tiloja, jotka mahdollistavat yhteisöllisen asukastoiminnan.

Kohtuulliset asumiskulut ovat myös tärkeä osa hyvää asumista. Tämäkin toteutuu ARA-kohteissa omakustannusperiaatteen ansiosta. ARA-kohteiden rakennuttamisessa ja peruskorjauksissa puolestaan painotetaan kestävien materiaalien käyttöä, ympäristönäkökulmien huomioimista ja energiatehokkuutta.

ARA-asumisessa hyvä vastine rahalle ja keskimääräistä väljemmät asunnot ovat asukkaiden lisäksi tärkeitä kilpailutekijöitä ARA-yhteisöille. Laadukkaat ARA-asunnot haastavat myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa, jossa monin paikoin asumisen laatutekijöistä on tingitty. ARA-asunnot ovat väljempiä kuin pääosa vapaarahoitteisesta uusista asunnoista. Omakustannusperiaate yhdistettynä väljiin tiloihin tuottaa silti markkinahintaista asuntotuotantoa edullisempaa asumista asukkaille.