Arbetspensionen intresserar de unga – mer information behövs

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajien määrä noussee yli 11 000:n 31.8.2017 10:00 | Tiedote

Osittaista vanhuuseläkettä on hakenut 9 400 henkilöä heinäkuun loppuun mennessä. Suurin osa hakijoista on yksityisellä sektorilla työskenteleviä miehiä. Lähes kaikki ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke on 830 euroa kuukaudessa.