Arboretumin ruusutarha suljetaan viherrakentamistöiden takia

Tule keräämään roskia strömsöläisten kanssa! 19.5.2023 11:39:59 EEST | Tiedote

23.5. järjestetään Miljoona roskapussia -tapahtuma, jonka tavoitteena on nostaa Vaasassa kerättyjen pussien määrää yhden päivän aikana hurjasti ylöspäin. Tavoitteemme on siivota frisbeegolfrata Arboretumin sekä monitoimiviheriön ympäristö roskista. Yhteishenkeä ja keräämisintoa nostattamassa on Strömsöstä tuttuja tyyppejä.