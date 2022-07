Arctic Blue Beveragesin uutuustuote, Hang Oat Vanilla palkittiin arvostetussa kansainvälisessä kilpailussa

Hang Oat Vanilla on Arctic Blue Beveragesin ensimmäinen mieto alkoholijuoma, kasvavassa RTD (ready to drink) juomien kategoriassa. “Tavoillemme uskollisena halusimme haastaa kategorian ja kehittää tuotteen jota ei vielä ole tehty. Kaurapohjainen RTD-juoma vaikutti juuri sopivalta haasteelta meille”, sanoo Arctic Blue Beveragesin toimitusjohtaja Valtteri Eroma. “Palkinto kansainvälisessä kilpailussa on osoitus siitä että olemme onnistuneet tuotekehitystyössämme”, lisää Eroma.

IWSC-kilpailun raati arvioi tuotetta seuraavasti: “Creamy oat latte spiced with a hint of cinnamon giving a sweet milky texture with lovely balance and oatmeal character and light fruity length.”

Eroman mukaan RTD-juomien markkina on kasvanut valtavasti maailmanlaajuisesti, ja samaan aikaan kaurapohjaiset vaihtoehdot vievät hyllytilaa perinteisiltä maitotuotteilta. “Kasvu molemmissa kategorioissa on mukaansatempaavaa. Hang Oat Vanillan myötä otamme ensimmäisten joukossa osaa kasvavaan segmenttiin", hän sanoo.

Suomessa valmistettu ja kartonkitetraan pakattu tuote on myynnissä Suomessa S-ryhmän Prismoissa. Tulevaisuudessa yhtiö aikoo kasvattaa RTD-tuotevalikoimaansa tuomalla markkinoille uusia makuja sekä saada tuotteet myyntiin myös ulkomailla.

Competition: IWSC

Award: Alternative Drinks Silver 2022

Tasting Category: Low or No Alcohol Distilled Spirits -> RTD Drinks and Pre-Mixed cocktails.

Score: 90