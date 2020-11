Kansainvälisesti palkitusta Arctic Blue Ginistä tunnettu Arctic Brands Group Oy keskittyy 1,6 miljoonan euron rahoituskierroksen jälkeen kasvuun koti- ja ulkomailla. Yhtiö on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Valtteri Eroman. Hallitukseen nousivat menestysyrityksiä rakentaneet Antti Villanen ja Tuomas Kukkonen.

Arctic Brands Group Oy turvasi kasvumahdollisuutensa keräämällä rahoituskierroksellaan yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiö vahvistaa samalla brändi-, design- ja tuotekehitysosaamistaan. Se keskittyy tuoteportfolionsa laajentamiseen ja kasvuun sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhtiön toimitusjohtajaksi nousee pitkän uran kansainvälisten kuluttajabrändien muotoilun, tuotekehityksen ja markkinoinnin parissa tehnyt Valtteri Eroma. Aikaisemmin Eroma on työskennellyt toimitusjohtajana Arctic Brands Groupin tytäryhtiössä Cheese Helsingissä, joka tarjosi brändi- ja markkinointipalveluja emoyhtiölle.

Eroma on innoissaan uudesta pestistään: “Nuoresta iästään huolimatta Arctic Brands Groupilla on hienot palkitut kärkituotteet ja kansainvälisesti tunnistettu brändi, Arctic Blue jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan kasvua sekä uusien tuotteiden että markkinoiden kautta”, Eroma toteaa. ”Tulemme laajentamaan tuotevalikoimaamme nopeasti, jonka lisäksi sinnikäs työmme Japanissa alkaa kantaa hedelmää. Tulemme lähiaikoina tiedottamaan uusista yhteistyö- ja jakelusopimuksista Japanissa, jotka ovat merkittävässä roolissa matkallamme kohti kansainvälistä menestystarinaa.”

Jalansija Japanissa

Arctic Brands Group on yksi neljästä Suomen Metsä-paviljongin pääyhteistyökumppaneista Tokiossa. Paviljonki on Suomen ja suomalaisen viennin pysyvä näyteikkuna Japanissa vuosina 2020 ja 2021. Metsä-paviljongin kantavia teemoja ovat muun muassa kestävä kehitys ja luonto, jotka ovat myös Arctic Brands Groupin perusarvoja. ”Upeaa, että saimme tähän paviljonkihankkeeseen yhdeksi tärkeäksi kumppaniksemme Arctic Blue Ginin Suomesta. Arctic Blue Gin edustaa suomalaisuutta juuri tavalla, joita haluamme tuoda täällä Japanissa esille. Näemme jo nyt mahtavan kehityksen siinä, mitä he täällä ovat saaneet aikaan”, Suomen Japanin suurlähettiläs Pekka Orpana toteaa. Myös Business Finlandin Japanin maajohtaja Pekka Laitinen nostaa yhtiön tekemisen korkealle: “Olemme ilolla pistäneet merkille Arctic Blue Ginin vahvan sitoutumisen Japanin markkinoille. He ovat osoittaneet, että erinomaiset tulokset syntyvät oikealla asenteella – eikä menestyäkseen tarvitse olla iso yritys, jolla on pitkä historia.”

Vahvoja osaajia mukaan

Antti Villanen ja Tuomas Kukkonen vahvistavat yhtiön hallituksen osaamista digitaalisessa markkinoinnissa, kasvuyritysten kehittämisessä sekä innovatiivisissa elintarvikkeissa. Villanen on yksi 2000-luvun alussa perustetun digitaalisen markkinointitoimiston Nitro FX:n perustajaosakkaita, jonka lisäksi hän on ollut skaalaamassa lukuisia suomalaisia kasvuyrityksiä. Viimeisimpänä projektinaan hän osallistui Nitro Gamesin listautumiseen Tukholman First North -listalle. Tuomas Kukkosella on pitkä työhistoria elintarviketeollisuudessa. Hän oli mukana rakentamassa Kaslink Oy:tä alan nopeimmin kasvaneeksi ja innovatiivisimmaksi yhtiöksi, joka myytiin Karl Fazer Oy:lle 2019. ”Olen mielenkiinnolla mukana yhtiössä, jolla on erinomaiset kehitysmahdollisuudet nousta merkittäväksi toimijaksi alallaan. Suomalaisten alkoholituotteiden kysyntä kasvaa maailmalla, ja meillä on kiistattomia kilpailuetuja. Niitä hyödyntämällä voimme saavuttaa jalansijaa markkinoilla”, Kukkonen kommentoi lähtemistään mukaan Arctic Brands Groupin hallitukseen. Arctic Brands Group hallituksen muodostavat Antti Villanen, Tuomas Kukkonen, Gustaf Björnberg ja Petri Heino.

Tuotevalikoimaan Valamon luostarin tuotteet

Arctic Brands Groupin tuotevalikoimaan kuuluvat kansainvälisesti palkitut Arctic Blue Gin ja Arctic Blue Gin Navy Strength. Näiden lisäksi konsernin tuotevalikoimassa ovat sen tytäryhtiön Valamo Beverages Oy:n edustamat Valamon Luostarin tisleet ja viinit.

Lisätietoja: arcticbrandsgroup.com / valamobeverages.com

Kuvia:

https://arcticbrands.sharepoint.com/:f:/s/Share/Et6TFkKOHepCnYBgX5Qk4JIB-M6volGRqn7xY1TnefQ4cg?e=v6cauV