Arctic Blue Ginin valmistaja laajentaa tonic-vesiin

Palkitun Arctic Blue Ginin takana oleva Arctic Brands Group Oy on ostanut Arctic Soft Drink Oy:n liiketoiminnan ja laajentaa tuotevalikoimaansa tonic-vesiin. Ne tulevat markkinoille vuoden 2021 aikana.

"Tonic-vesi sopii täydellisesti tuoteporfolioomme ja on luonnollinen ensiaskel sen laajennuksessa”, Arctic Brands Groupin toimitusjohtaja Valtteri Eroma kertoo. ”Tonic-vedet on optimoitu päätuotteemme Arctic Blue Ginin makumaailmaan ja sopii erinomaisesti myös muiden ginien kanssa.” Eroman mukaan reseptiikka on valmis, design viimeistelyssä ja tuotantoneuvottelut ovat käynissä. ”Uskoisin että ensimmäiset valmiit Arctic Blue Tonic pullot rullaavat linjalta ulos hyvissä ajoin ennen kesää”, Eroma toteaa.

Myös Arctic Soft Drink Oy:n perustaja ja aiempi pääomistaja, nykyisin YSUB-juomayhtiön maailmanvalloitusta rakentava Veli-Pekka Pello kehuu kauppaa. “Olemme jo pitkää kehittäneet yhdessä uusia artesaani-tonic-vesiä, mutta aikaa yhteisen projektin seuraavalle vaiheelle eli tuotteistamiselle ei ole oikein löytynyt”, Pello kertoo. ”Kun Valtteri ehdotti, että Arctic Brands Group voisi ottaa kokonaisvastuun yhdessä kehittämistämme juomista, se tuntui luonnolliselta seuraavalta vaiheelta.” YSUB:in Zen juomat on Pellon mukaan otettu niin hyvin vastaan kansainvälisesti, ettei hänen aikansa millään riitä Arctic Tonicin liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen. ”Olen iloinen, että yhteiset reseptimme löysivät hyvän kodin ja tehty että työmme saa luontaisen jatkumon”, Pello kiittää.

Kevään 2021 aikana Arctic Brands Group Oy vie myös loppuun yhtiön virallisen nimenmuutoksensa Arctic Blue Beverages Oy:ksi. Uusi yritysnimi kuvastaa yhtiön uutta suuntaa monipuolisena juomanvalmistajana. Uusi nimi on jo käytössä esimerkiksi yhtiön verkkosivuilla.

Arctic Blue Beverages on pohjoismaisilta kotimarkkinoiltaan vientiin suuntaava suomalainen juomayhtiö, jonka tunnetuin tuote on kansainvälisesti palkittu Arctic Blue Gin.

Lisätietoja: www.arcticbluebeverages.com

Jan Erola

Viestintä ja PR

jan.erola@arcticbluebeverages.com

+358 40 5064612

Valtteri Eroma

Toimitusjohtaja

valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com

+358 40 550 1343