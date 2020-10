ARCTIC SECRETS: Kuerkievari avaa ensimmäisenä Ylläksellä pakohuonepelin

Kun hotellin ja hostellin käytävät keväällä hiljenivät ja kassavirta putosi nollaan, alkoi Lepauksen yrittäjäperhe kuumeisesti miettiä selviämistä. Aivoriihi pantiin pystyyn ja perheen WhatsApp alkoi täyttymään ideoista. ”Kaikkea hullua keksittiin ja ihan friikein on se, mikä nyt toteutuu”, hehkuttaa Marikki Lepaus, idean äiti ja Kuerkievarin yrittäjä. Kun perheen kevään ideareseptiin lisättiin ainesosaksi tyhjä kokoustila, keksittiin, miten majoitusliiketoimintaa kehitettäisiin uudella tuotteella ja kustannuksia aiheuttanut tila saataisiin tuottavaksi. Entisestä kokoustilasta löytyykin nyt pöytien ja tuolien tilalla pakohuonepeli. Arctic Secrets oli syntynyt!

BEHIND THE FREAKY CIRCUS SHOW -pakohuonepeli Ylläksellä

Arctic Secretsin "Behind the Freaky Circus Show" on täynnä pakohuonepelien parhaimpia arvoituksia, ovathan sen suunnitelleet Suomen ensimmäisen pakohuonepelin avanneet Ágnes Kaszás ja Zsófia Purnhauser. Tämä Helsingissä suosittu pakohuonepeli on muokattu Lapin ja Ylläksen tarpeisiin pelattavaksi sekä suomeksi että englanniksi. Tarinaa on kevennetty enemmän perheille sopivaksi, mm. karmivimmat efektit on jätetty pois, mutta samalla uusia sekä monipuolisia arvoituksia ja pulmia on lisätty entiseen peliin.

”Behind the Freaky Circus Show sopii kaikille, 2-6 hengen perheille, porukoille, ryhmille, kotimaisille, ulkomaalaisille, turisteille ja paikallisille, lomalaisille ja yritysten henkilöstöille”, kertoo Marikki Lepaus.

Huipputekijät Ylläksellä

Kaszás ja Purnhauser avasivat Suomen ensimmäisen pakohuonepelin ”Pako yllätysjuhlista” 1.4.2014 ja yhtiö InsideOut Production syntyi. ”Kysyntä oli aivan hulvatonta”, muistelee Kaszás, ”pelit varattiin heti joulukuun loppuun ja niitä pelattiin aamuseitsemästä yöllä yhteen asti”. Pian avattiinkin kuusi uutta peliä vastaamaan hurjaan kysyntään. ”Aloimme suunnittelemaan uutta, kuten ensimmäisiä kannettavia pakopelejä ja erilaisia pelejä yritysten tarpeisiin. Tuotekehitys on ollut valtavaa, ja valtavin pakohuonepeli toistaiseksi on ollut TBWAn, VRn ja Nordisk Filmin 13 tunnin Train Escape, huikea teatterishow yhdistettynä pakopelin elementteihin”, kertoo Kaszás, joka myös ohjasi näyttelijöitä ja artisteja junapelin toteutuksessa.



Pakopeliopissa parhaiden kanssa

”Yhteistyö Agnesin ja Zsofian kanssa on sujunut saumattomasti, on ollut ilo oppia heiltä tämän pelin karmivassa tarinassa… He on ovat pelin rakentuessa avanneet meille salaiset ovet pakohuonepelien maailmaan! Näiden oppien turvin avaamme Ylläksellä ensimmäisinä pakohuoneen!” hehkuttaa Lepaus, joka viime viikkoina on oppinut niin erilaisista lukoista, pelaajien ohjeistamisesta kuin pelin valvontajärjestelmistäkin.

BEHIND THE FREAKY CIRCUS SHOW -pakohuonepeli Ylläksellä avataan 10.10.2020!

Vaikka varsinaiset Arctic Secrets -avajaiset järjestetään vasta talvisesongin käynnistyessä Ylläksellä, avataan ovi sirkuksen esiintyjien pukuhuoneeseen jo 10.10.- 17.10.2020.



Ennakkohintaisen pelin hinta on 99 euroa ja 60 minuuttisen seikkailun sirkuksen takatiloissa voi varata suoraan tästä!