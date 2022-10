Ari-Pekka Skarpin uutuuskirja muistuttaa läsnäolon tärkeydestä digiaikana!

Älylaitteiden ja sosiaalisen median vaatiessa jatkuvasti huomiota aidolla läsnäololla on entistä merkittävämpi osa kaikessa kanssakäymisessä. Nopeatempoinen maailma haastaa ihmisten sosiaalisia suhteita, keskittymiskykyä ja tiedonkäsittelyä – niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Ari-Pekka Skarpin Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto korostaa, kuinka tärkeitä läsnäolon taidot ovat ja kuinka niitä voi kehittää arjen keskellä. Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan kirkkaan selkeää ja myötätuntoista mieltä, joka auttaa lisäämään hyvinvointia sekä ihmiselle itselleen että hänen ympäristölleen.

Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto ovat opeteltavissa olevia taitoja, jotka muodostavat vahvan perustan viisaalle toiminnalle. Skarp opastaa lukijaa kehittämään näitä elämäntaitoja selkeän harjoituspolun kautta. Lisäksi kirja sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, jotka toimivat harjoitusvarastona vielä vuosien ajan.

Kirja sopii loistavasti myös ammattilaisten apuvälineeksi ja yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kirjailijasta

Ari-Pekka Skarp on psykoterapeutti, psykologi ja teollisen johtamisen insinööri. Hän on harjoittanut meditatiivista työskentelyä yli 20 vuoden ajan yhdistäen psykologian ja viisausperinteiden koeteltuja oivalluksia mielen taitojen kehittämiseen. Häneltä on julkaistu aiemmin kirja Mielen laboratorio – Tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books 2019). Lisäksi Skarp juontaa suosittua Mielen laboratorio -podcastia.