Ari Sivula on Tampereen ammattikorkeakoulun uusi TKI-vararehtori

Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-vararehtoriksi on valittu kauppatieteiden tohtori Ari Sivula, 39. Hän siirtyy tehtäväänsä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jossa hän on toiminut tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Sivulalla on tuotantotalouden dosentuuri Vaasan yliopistossa.

TKI (tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoiminta) -vararehtorina Ari Sivula tulee johtamaan TAMKin ydintoimintoa, johon kuuluvat TKI-hankkeet, ulkoinen rahoitus, liiketoiminta ja kansainvälisyys. Sivulalla on laajasti kokemusta niin alueellisesta, kansallisesta kuin kansainvälisestäkin hanke- ja innovaatiotoiminnasta. Ari Sivula kertoo arvostavansa TAMKin toimintatapaa, osaamista ja strategisia valintoja. Hän kuvailee TAMKia eteenpäin menevänä organisaationa, johon hän vararehtorina tuo mukanaan oman johtamisosaamisensa, energiansa ja osaamisensa. – Taustani on tuotantotaloudessa, innovaatioissa ja erityisesti datassa ja datan hyödyntämisessä. TAMKilla on loistavat mahdollisuudet saada aikaan erittäin laajoja tuloksia systemaattisella kehittämisellä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tähän littyy vahvasti muun muassa ulkoisen rahoituksen kasvattaminen TAMKissa ja hankkeiden tulosten laajamittainen hyödyntäminen. Vararehtorin tehtävän Sivula ottaa vastaan kesän jälkeen. Hänellä on tarkoitus muuttaa perheineen Tampereelle. Lisätietoa: Ari Sivula, p. 040 830 0360, ari.sivula@gmail.com

Rehtori Tapio Kujala, TAMK, p. 040 043 6690, tapio.kujala@tuni.fi

