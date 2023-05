Arina lahjoittaa 50 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan - Asiakasomistajat päättävät tuen saajat

Osuuskauppa Arina on vahvasti sitoutunut tukemaan paikallisia yhteisöjä ja tapahtumia Pohjois-Suomessa. Sponsoroinnin painopiste on ensisijaisesti lasten ja nuorten toiminnassa, jota kuluneen kymmenen vuoden aikana on tuettu reilun puolen miljoonan eron arvosta. Tänä keväänä asiakasomistajien ääni kuuluu jälleen, kun Arina kutsuu kaikkia alueen lasten ja nuorten toimintaa järjestävät yhteisöt hakemaan mukaan tukitoimintaan 28.5.2023 mennessä, ja sen jälkeen kaikki alueen asiakasomistat äänestämään 50 000 euron tukipotin jakautumisesta.

Osuuskauppa Arina jatkaa pitkäaikaista perinnettään junioritoiminnan tukemisessa jakamalla kuluvalla kevätkaudella yhteensä 50 000 euroa Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukitoiminnan kautta pohjoissuomalaisille seuroille ja yhteisöille. – Meille osuuskauppana junioritoiminnan tukeminen on merkityksellistä monestakin syystä. Harrastustoiminta on lapsille ja nuorille tärkeä tapa kehittää fyysistä kuntoa, motorisia taitoja, itseilmaisua ja luovuutta, mutta harrastukset tarjoavat myös mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan tukeminen voi myös auttaa nuoria löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä. Haluamme kannustaa ja tukea paikallisia urheiluseuroja, kulttuuriyhteisöjä sekä hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöjä, jotka tekevät todella tärkeää työtä alueen lasten ja nuorten hyväksi, viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen kertoo. Tukihaku on nyt käynnissä Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukitoiminnan haku on nyt avattu ja se on avoinna 28.5.2023 saakka. Yhteisöt voivat hakea mukaan Arina.fi/sponsorointi -sivustolla. Tukea voivat hakea Arinan toimialueella toimivat harrastusyhteisöt sekä hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt, jotka kohdistavat saamansa tuen lasten ja nuorten toimintaan. – Nyt on hyvä muistuttaa, että vain hakemalla mukaan on mahdollista päästä tuensaajaksi. Arina ei päätä hakijoita, vaan Arinan alueella lasten ja nuorten toimintaa järjestävien yhteisöjen tulee itse hakea mukaan tuen kohteeksi. Tämä on se hetki, kun hakemus tulee tehdä päästäkseen mukaan äänestykseen, jossa Arinan asiakasomistajat päättävät tuen saajat. Kannattaa vinkata käynnissä olevasta hausta myös tutuille, jotta tilaisuus ei mene sivu suun, Pasi Ruuskanen hoksauttaa. Asiakasomistajien ääni ratkaisee Arina jakamasta 50 000 € tuesta puolet kohdistetaan lasten ja nuorten harrastusyhteisöille ja toinen puolikas hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöille lasten ja nuorten hyväksi. Tuen jakautumisessa huomioidaan myös alueellinen tasapuolisuus. Arinan asiakasomistajat päättävät tuensaajat kesäkuun alussa sähköpostiäänestyksellä. Kutsun saavat kaikki asiakasomistajat, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä ole kieltäneet tutkimuskyselyitä. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon ääniä kymmenin pohjoissuomalaisten yhteisöjen hyväksi

