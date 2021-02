Arina turvasi pohjoista ruokahuoltoa - Myynti kasvoi market- ja rautakaupassa

Osuuskauppa Arinan henkilökunnalle ennätykselliset tulospalkkiot koronavuodesta 12.2.2021 07:58:00 EET | Tiedote

Korona-aika on vaatinut koko Osuuskauppa Arinan henkilöstöltä poikkeusolojen keskellä joustoa, sopeutumista sekä työskentelyä yli toimialarajojen uusissa tehtävissä. Haasteellisesta vuodesta huolimatta Arinan tulos on hyvällä tasolla ja tästä syystä Arina palkitsee henkilökuntaansa ennätyksellisillä tulospalkkioilla ja siten kiittää arinalaisia poikkeusvuoden ponnisteluista. Tulospalkkio maksetaan suhteutettuna tehtyjen työtuntien määrään. Kokoaikaisen työntekijän palkkio on yhteensä vuodelta 2020 jopa 2000 €. Yhteensä Arina maksaa tulospalkkioita 4,5 miljoonaa euroa. Tämä on 1,9 milj. € enemmän kuin vuonna 2019.