Arinan asiakasomistajat päättivät – Osuuskauppa lahjoitti 50 000 € pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Osuuskauppa Arina tarjoaa palveluja ja hyötyjä asiakasomistajilleen sekä huolehtii pohjoissuomalaisten hyvinvoinnista mm. jakamalla Kannustajat-tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Arina on jakanut Kannustajat-tukea vuodesta2013 kerran tai kahdesti vuodessa, 50 000 € kerrallaan. Tukea ovat voineet hakea pohjoisuomalaisten lasten ja nuorten liikuntaseurojen ja harrastusyhdistysten lisäksi viime vuosina myös avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tuen lapsille ja nuorille.

Asiakasomistajilta yli 12 500 ääntä – tukea ympäri Pohjois-Suomea

Kannustajat-tuesta päättivät Arinan asiakasomistajat äänestämällä. Tukea haki 76 yhteisöä eri puolilta Pohjois-Suomea. Äänestyskutsun saivat asiakasomistajat, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyitä. Asiakasomistajat antoivat ennätykselliset yli 12 500 ääntä. Tällä kertaa 50 000 € tuki jakautui 22 yhteisölle, alueellinen tasapuolisuus huomioiden. Pohjoisimmat tuen saajat ovat Kolarista ja Sodankylästä, eteläisin Raahesta.

Eniten kannatusta ja suurimmat tuet (á 5 000 €) saivat Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet, Hope Oulu, Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri sekä Lapin ensi- ja turvakoti.

– Yhdistyksemme on pieni ja toimimme täysin vapaaehtoistoimin, joten Kannustajat-tuella on merkittävä vaikutus toiminnallemme. Suunnittelemme jäsenperheille perinteistä syysretkeä lokakuussa ja Kannustajat-tuella kustannetaan retken liikunta-aktiviteetteja lapsille ja nuorille. Suunnitelmissa on sähköavusteisten fatbike-pyörien vuokraus ja islanninponeilla ratsastusta. Tuella mahdollistamme lapsille ja nuorille uusia lajikokeiluja, kertoo Pohjois-Suomen Syöpälapsiperheiden puheenjohtaja Jutta Pernu-Määttä.

– Elämme haastavia aikoja ja yhteisöjen toimintaa on ajettu väliaikaisesti alas. Juuri nyt tukea tarvitaan toiminnan jatkamiseksi. Onneksi meillä oli mahdollisuus jatkaa tukemista pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten hyväksi, Osuuskauppa Arinan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen iloitsee.

Arinan Kannustajat-tuen saajat;