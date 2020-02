Arinan Ässädeiteillä haastateltiin yli 1000 innokasta kesätöiden hakijaa

Arinan kesätyöhaku huipentui helmikuussa Ässädeitteihin Oulussa, Raahessa, Kemissä ja Rovaniemellä. Jo neljättä kertaa toteutettu tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Oulussa, Kemissä, Rovaniemellä ja Raahessa. Pikahaastattelussa kävi yhteensä 1100 yli 18-vuotiasta kesätyöhakijaa.

Pikahaastattelusta kesätöihin

Ässädeiteillä hakijat tapaavat tulevia esimiehiä pikahaastattelun merkeissä. Haastattelemassa oli tänäkin vuonna yli 50 arinalaista esimiestä toimialajohtajista toimipaikkojen päällikköihin.

– Arinan kesätyöntekijät sijoittuvat asiakaspalvelutehtäviin ympäri toimialuettamme. Persoonalla ja vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys valinnoissa. Ässädeiteillä olemme saaneet loistavia kokemuksia siitä, että hakija, joka ei välttämättä omaa pitkää työkokemusta ja ei siten nousisi esiin perinteisiä hakemuksia läpikäytäessä, voi onnistua muutaman minuutin kestävässä pikahaastattelussa niin hyvin, että pääsee jatkoon ja nappaa lopulta itselleen halutun kesätyöpaikan, henkilöstöresurssipäällikkö Marika Mattila kertoo.

Lähes 30 haastattelua viiden tunnin aikana

Haastattelijoille Ässädeitti-päivät ovat pitkiä, mutta innostavia. Oulussa jokainen haastattelija tapasi keskimäärin 28 hakijaa päivän aikana.

– Olen ollut joka vuosi yksi tiukimmista haastattelijoista, mutta tänä vuonna tuntui, että hakijoiden laatu oli taas parantunut huimasti. Ensimmäisestä kymmenestä haastateltavasta laitoin jatkoon 9 hakijaa. Olisin voinut palkata kenet tahansa heistä siltä istumalta, paljastaa osuustoimintapäällikkö Heli Sironen.

– Hyviä hakijoita on ollut tosi paljon ja tapahtumista on kuultu osallistujilta positiivista palautetta. Tunnelma on ollut lämmin ja innostunut, rekrytointiassistentti Silja Hyrkäs iloitsee.

Ässädeiteiltä jatkoon päässeet kutsutaan ryhmähaastatteluihin viikoilla 11-15 ja lopulliset päätökset valituista tehdään huhti-toukokuun aikana.