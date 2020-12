Arinan hallinto kokoontui hybridisti – syyskokousten päätöksiä

Osuuskauppa Arinan Vanhan Paloaseman ravintoloiden liiketoiminta päättyy 11.12.2020 13:23:45 EET | Tiedote

Vanhan Paloaseman ravintolakokonaisuus, Grill it! Oulu, Vanhan Paloaseman Baari ja Ullakko sulkevat ovensa. Vanha Paloasema on jo muuten suljettu johtuen koronarajoituksista, mutta Grill it! sulkee ovensa viimeisen kerran tiistaina 22.12 klo 15. Grill it! Oulu on saavuttanut ravintoloista tunnettuutta myös valtakunnallisesti, kun se on valittu S-ryhmän vuoden ketjuravintolaksi kahtena edellisenä vuonna. Grill it! -konseptille etsitäänkin Oulusta nyt uusia tiloja.