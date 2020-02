Arinan vuoden 2019 parhaat esimiehet ja työryhmät palkittiin Levillä – Terhi Nousiaiselle Arinan Vuoden esimies -palkinto

Osuuskauppa Arina palkitsi vuoden parhaat esimiehet ja työryhmät Levillä vietetyillä esimiespäivillä. Palkintokategorioita ovat vuoden tulokas, toimialakohtaiset vuoden esimiehet ja työryhmät, vuoden kehittäjät eri tuloskorttinäkökulmista, vuoden ryhmäpäällikkö sekä Arinan Tahto-patsaan saaja. Yhdeksän palkitun toimiala- ja näkökulmaesimiehen joukosta valittiin lisäksi Arinan vuoden esimies. Tänä vuonna Vuoden esimies -palkinnon sai marketpäällikkö Terhi Nousiainen. Tunnustukseksi Nousiainen sai Martti-patsaan, joka on kiertänyt voittajilla vuodesta 2005 alkaen.

Hyvällä esimiestyöllä onnistumiseen

– Parhaiden onnistujien palkiseminen on jokavuotisten esimiespäivien kohokohta. Onnistuminen ei ole sattumaa, vaan seurausta henkilökuntamme ja esimiestemme laadukkaasta toiminnasta, kertoo henkilöstöjohtaja Minna Salonen.

– Henkilöstöjohtajan näkökulmasta upeinta on nähdä kaikkien esimiestemme vilpitön ilo ja ylpeys omien työkavereiden onnistumisesta. Se kertoo vahvasta yhteishengestämme sekä arvojemme mukaisesta yrityskulttuurista, Salonen iloitsee.

Arinan vuoden esimiesten ja työryhmien valinnat tekee osuuskaupan johtoryhmä keskijohdon esityksistä.

Vuoden työryhmät:

Sale Toppila, Oulu

S-market Kaakkuri, Oulu

Prisma Zeppelin päivittäistavaraosasto, Kempele

Lapinmaan ravintolat (Rosso, Coffee House, Uitto Pub), Rovaniemi

Resurssien hallinta -tiimi, Oulu

Palkitut esimiehet:

Vuoden tulokas: Ringa Hintsala, myymäläpäällikkö Sale Rajakylä

Ringa Hintsala valmentaa työryhmäänsä aurinkoisella asenteella. Sama aurinkoinen asenne näkyy kaikessa ja kaikkialla. Hän on aidosti omaksunut lähikaupan roolin osana yhteisöä ja omistajien arkea ja rakentanut sitä systemaattisesti. Ringa on saanut aikaan loistavan myynninkehityksen yhdessä työryhmänsä kanssa.

Sale: Viljami Rosberg, myymäläpäällikkö Sale Toppila

Viljami Rosberg on erittäin tavoitteellinen ja loistavasti ohjaava esimies. Hän on saanut Toppilan Salen ja sen henkilökunnan todella positiiviseen lentoon vaativassa ja "elävässä" ympäristössä ollen Sale-ketju kärkikaartia.

S-market: Terhi Nousiainen, marketpäällikkö S-market Kaakkuri

Terhi Nousiainen on omalla systemaattisella, analyyttisellä ja lempeän jämäkällä johtamistyylillään kehittänyt vuoden aikana Kaakkurin S-marketin omistajatyytyväisyyttä oman työryhmänsä kanssa isoin harppauksin eteenpäin. Isoin onnistuminen on henkilökunnan osaamisen kasvattamisessa ja henkilökunnan sitouttamisessa yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen. Näiden avulla Kaakkurin myynti ja henkilöstötyytyväisyys ovat kehittyneet 2019 aikana hurjasti.

Terhi Nousiainen palkittiin myös Arinan Vuoden esimies -palkinnolla.



Prisma: Ari Honkonen; myyntipäällikkö Prisma Zeppelin päivittäistavaraosasto

Ari Honkonen omaa äärimmäisen systemaattisen ja analyyttisen tavan vetää isoa vastuualuetta. Innostus ruoanlaittoon näkyy työssä kauppiaallisena otteena myymälän kehittämiseen, ja taitoja hyödynnetään myös muun muassa palvelutorin aktiivisessa myynnin hakemisessa. Toimeenpanokyky Arilla on huippu luokkaa, olipa kyse sitten yksittäiseen omistajapalautteeseen vastaamisesta tai kokonaan uuden palvelun aloittamisesta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Matkailu- ja ravitsemistoimiala: David Pou; ravintolapäällikkö Lapinmaan ravintolat (Coffee House, Rosso ja Uitto Pub) Rovaniemi

David Poussa, tuttavallisemmin Taavissa, katalonialainen temperamenttisuus ja pohjoinen viileys kohtaavat sopuisasti. Taavi on avarakatseinen, uusien mahdollisuuksien näkijä ja haasteisiin ennakkoluulottomasti tarttuva esimies. Aktiivisuudellaan hän löytää uutta kauppaa sieltäkin, mistä muut eivät sitä osaisi edes etsiä. Innovatiivisella ja henkilökuntaa onnistumisiin rohkaisevalla johtamistyylillään Lapinmaan ravintolat tekivätkin huikean euromääräisen tuloksen. Loistavan tuloksen lisäksi myös työtyytyväisyystulos oli mainiolla tasolla.

ABC, tavaratalo- & erikoisliikekauppa ja tukipalvelut: Marika Mattila; henkilöstöresurssipäällikkö, Arinan tukipalvelut

Marika Mattila on ehtinyt tehdä pitkän uran Osuuskauppa Arinassa. Tavoitteellisesta Marikasta on kasvanut vuosien varrella todellinen moniosaaja. Tämä multitalentti vastaa tiimeineen koko osuuskaupan työvuorosuunnittelusta ja keskitetystä rekrytoinnista. Lisäksi Marika toimii mm. HR- järjestelmäasiantuntijana sekä työehtosopimusten syväosaajana. Oman tiiminsä lisäksi Marika toimi viime vuonna myös 30 hengen poolin esimiehenä. Marikan kyky pitää langat käsissä kovankin paineen alla on ilmiömäinen.

Vuoden kehittäjät:

Omistajanäkökulma: Nina Rantamaa; liikennemyymäläpäällikkö ABC Tornio

Nina Rantamaan vahva omistajakeskeinen ajattelutapa on luonut perustan ABC Tornion koko työryhmän tavoitteelliseen toimintaan. Tästä osoituksena mm. S-ryhmän ABC-ketjun toiseksi paras myynnin kehitysindeksi ja huipputason omistajatyytyväisyys. Nina toimii omistajarajapinnassa yhdessä henkilöstön kanssa korostaen yksityiskohtienkin merkitystä kokonaisuuden sisällä. Joukkueen yhtenäinen laatutietoisuus ja -hakuisuus onkin menestyksen avain.

Henkilöstönäkökulma: Miia Salmela; myymäläpäällikkö Sale Keiska ja Sale Kaijonharju

Miia Salmela on todella hyvin ohjaava ja perehdyttävä esimies, ymmärtää kahden myymälän vedossa kuinka tärkeää on esimiehen luottamus porukkaansa. Miian toimipaikoissa näkyy loistavasti hyvä perehdytys ja todellakin toimivat vuorokortit. Hän on erittäin tavoitteellinen ja toimeenpanokykyinen Arinalainen esimies. Hän havainnoi jatkuvasti mahdollisuuksia kehittyä yhä paremmaksi esimieheksi. Ja mikä tärkeintä, hän kuuntelee työryhmäänsä herkällä korvalla ja valmentaa heistä tähtiä.

Prosessinäkökulma: Sami Taimela; ravintolapäällikkö Frans & Camille

Sami Taimela on sinnikkäällä työllä ja innostuneella ”pilke silmäkulmassa” asenteella hionut ravintolansa toiminnot huippuvireeseen. Sekä myynti että operatiivinen tulos kehittyivät loistavasti vuodesta 2018. Hän on systemaattisesti kehittänyt yhdessä tiiminsä kanssa ravintolaa osa-alue kerrallaan ja päässyt asetettuihin tavoitteisiin, mikä toikin ennätykselliset tulokset vuodelle 2019. Tällä palveluiden tuottamisen ja onnistuneiden tilaisuuksien ammattilaisella on kehittämisen keskiössä sekä tehokkuus että laadukas omistajakokemus, unohtamatta henkilökunnan hyvinvointia, sillä myös esimiestyön kehittyi koko Samin tiimin osalta. Sami on vahvasti tavoitteisiin pyrkivä yhteistyökykyinen, tykätty ja ennen kaikkea positiivinen tiimipelaaja, joka auttaa muitakin onnistumaan.

Talousnäkökulma: Anu Pyykönen; myyntipäällikkö Sokos Pukumies Kauneus, Sokos Hyvä Olo, Tälläämöt ja Emotionit

Anu Pyykönen on kauneuden ja kampaamoalan rautainen ammattilainen, jonka kädenjälki näkyy Sokoksen kauneuden, Emotion-ketjun sekä erityisesti Tälläämö-ketjun menestyksessä. Tälläämö-ketjun äitinä hän on rakentanut työryhmänsä kanssa muutamassa vuodessa kokonaan uuden huipputulosta tekevän ketjun pohjoissuomalaisille omistajille. Eikä Anun toinenkaan vastuualue eli Sokos tavaratalon kauneus ja hyvä olo jää sen vähäisemmäksi. Anu nosti vastuualueensa tuloksessa miljoonakerhoon ja Sokos-ketjun kakkoseksi.

Muut palkinnot:

Vuoden ryhmäpäällikkö: Päivi Kaarlela; hotellinjohtaja Original Sokos Hotel Arina

Päivi Kaarlelan vastuualueella tapahtui merkittävää kehitystä kaikilla tuloskortin osa-alueilla. Myynnin ja operatiivisen tuloksen kehittämisen lisäksi Päivin erityisvahvuutena on luonteva vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja asiakaskokemuksen johtaminen arvopohjaisesti. Päivi hyödyntää järjestelmiä ja viestintävälineitä esimerkillisesti työssään. Hänen sisäinen viestintänsä (Workplace) koko vastuualueen henkilökunnalle on omaa luokkaansa. Hän kehittää jatkuvasti itseään ja jakaa osaamistaan omille tiimeille sekä Arinalaisille yli toimialarajojen. Päivi on sydämellinen esimies ja esimerkillinen Arinalainen hotellinjohtaja.

Tahto-patsas: Paavo Härö, hallintojohtaja Osuuskauppa Arina

Tahto-patsas jaetaan Arinassa vuosittain. Tahtopatsaan saajaa päätettäessä asiaa mietitään monelta kannalta. Patsaan voi saada ikään kuin ”elämäntyöpalkintona”, kriteeri voi olla kunnioitettava päämäärätietoisuus ja osaava toiminta tai sitten sen voi saada poikkeuksellisen rohkean teon tai suuren muutoksen menestyksellä hoitamisen perusteella. Arinan Tahto-patsas on jaettu vuodesta 2006 lähtien.



Paavo Härö on osuustoimintaan intohimoisesti suhtautuva ja laajalla rintamalla arvostettu Arinalainen. Paavo vie haasteellisetkin asiat maaliin pitkäjänteisesti ja systemaattisesti työskennellen. Paavolla on ollut tärkeä rooli useissa Arinan isoissa hankkeissa kuten Kauppakeskus Valkean kehittämisessä hankkeen alkuvaiheesta aina kaupalliseen menestyksekkääseen toteutukseen saakka. Hänen Arinassa tekemällään työllä on ollut vaikutusta koko Pohjois-Suomen vetovoiman kasvuun. Pitkän kokemuksen ja laajan osaamisen ansiosta Paavosta on tullut tärkeä tukipilari monille Arinalaisille. Paavo on persoona isolla P:llä ja hänen ainutlaatuinen huumorinsa ei jätä ketään kylmäksi.