Arja Koriseva ja huippuluokan teatteriesityksiä striimattuna

Jaa

Maaliskuussa perustettu Keikalla.fi on striimannut kuluvan vuoden aikana jo yli 120 erilaista esitystä ja yhteensä tapahtumiin on myyty yli 30 000 lippua. Loppuvuodesta koronarajoitusten kiristyttyä yhä useampi taho on päätynyt toteuttamaan joulunajan musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksensä striimin välityksellä.

Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväenteatterin ylistetty Hitler ja Blondi on katsottavissa Keikalla.fi-alustalla.

Joulukuussa Keikalla.fi-palvelussa

Keikalla.fi striimaa joulukuussa 4 teatteriesitystä 6 joulukonserttia ympäri Suomea. Tampereen teatterin kestosuosikki, Saiturin joulu, lähetetään suorana jopa 4 kertaa, joista kaksi HybridiTV:n välityksellä. Myös Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväenteatterin ylistetty Hitler ja Blondi on katsottavissa Keikalla.fi-alustalla. Joulukonsertteja puolestaan on tarjolla mm. Arja Korisevalta, Pepe Willbergiltä ja Club for Fivelta.



Lista kaikista keikoista osoitteessa https://www.keikalla

Yhteyshenkilöt

Kuvat Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväenteatterin ylistetty Hitler ja Blondi on katsottavissa Keikalla.fi-alustalla. Lataa

Linkit