Arja Sihvolan uusi romaani on pieni kirja suurista asioista – muistoista, rakkaudesta, ikääntymisestä ja kuolemasta.

Isä, Elias, on kääntäjä, jonka rakkautena on ranskan kieli. Tytär, Siri, kipuilee vaativan äidin ja lempeän isän välissä, etsii paikkaansa elämässä ja uskoo sen löytyneen, kun hän tapaa Markun. Mutta käykin toisin.

Arja Sihvolan Isä, Siri ja Hadrianus (Basam Books 2021) on pieni kirja suurista asioista: muistoista, rakkaudesta, petetyksi tulemisesta, ikääntymisestä ja kuolemasta. Pohjimmiltaan se on kertomus isän ja tyttären lämpimästä ja ymmärtävästä suhteesta ja heidän syvästä kiinnostuksestaan kirjoihin. Antikvariaatista löytyneen kirjan sivuilta heidän seuraansa liittyy yllättäen Rooman keisari Hadrianus, ristiriitainen mies, jolla on takanaan oma tragediansa.

”Kaikkien näiden vuosien jälkeen isä edelleen itki, salaa, suri salaa. Ja mitä hän pyysi anteeksi? Voisin kysyä, mutta en halunnut. Surun huoneeseen mahtuu usein vain yksi eikä sinne pidä kutsumatta tunkeutua.”

Kirjailijasta

Arja Sihvola on vapaa toimittaja ja kirjailija, joka on työskennellyt copywriterina, toimittajana ja päätoimittajana. Häneltä on julkaistu aiemmin muun muassa romaani Cecilian ikkuna (Basam Books 2019).