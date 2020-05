Arjesta juhlaa – elämysmatkalle maalman turvallisimpaan pääkaupunkiin!

Huippubrändit Kämp Collection Hotels ja ravintolat Muru sekä Pastis yhdistyvät & tarjoavat: uudenlainen ”ulkomaanmatka” yhteen maailman monipuolisimmista ja turvallisimmista pääkaupungeista – Helsinkiin.

Kotoilu-koronakevään jälkeen moni kaipaa irtiottoa ja hiukan luksusta. Tänä kesänä ei lennetä unelmaan, mutta ei hätää: suomalaisen hotelli- ja ravintolamaailman huippubrändit Kämp Collection Hotellit, Muru ja Pastis yhdistävät voimansa ja tarjoavat uudenlaisen viihtymispaketin yhteen maailman monipuolisimmista, rennoimmista ja turvallisimmista pääkaupungeista – Helsinkiin.

”Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi ihanaan Helsinkiin. Täällä on kävelyetäisyydellä hienoja merellisiä ja muitakin luontokohteita, urbaaneja puistoja, merkittäviä museoita, hyvät ostosmahdollisuudet – ja tietysti maailmanluokan palvelua. Helsinki viihdyttää varmasti matkailijaa useammankin päivän ajan”, sanoo Kämp Collection Hotelsin toimitusjohtaja Laura Tarkka.

Reippaalla paketoinnilla matkan hinta-laatusuhde on saatu erinomaiseksi: yhden yön paketti sisältää majoituksen ja illallisen ja sen alkaen hinta kahdelle on 190€.

”Haluamme, että mahdollisimman monella on mahdollisuus arjen luksukseen. Meille on totta kai luonteva yhdistää voimamme kaupungin parhaiden hotellien kanssa. Takaamme onnistuneen miniloman Helsingissä loistavalla palvelulla. Helsinkiä voi minusta hyvin verrata matkakohteena esimerkiksi Roomaan tai Pariisiin”, sanoo Murun ja Pastiksen ravintoloitsija, sommelier Samuil Angelov.

Sen lisäksi, että huippubrändit haluavat tehdä lomailijoiden arjesta juhlaa, niiden yhteistyöllä on muitakin tavoitteita. Molempia osapuolia yhdistää huoli palvelualoista ja palvelualojen työntekijöistä. Palvelusektori alkaa olla Suomessa merkittävä työllistäjä, ja monille nuorille työ hotellissa tai ravintolassa on ensiaskel työelämään. Siksi palvelualojen työllisyydellä on myös yhteiskunnallista merkitystä.

”Ajattelemme, että koronakriisistä ei kukaan nouse yksin. Meidän on nyt aika tukea toisiamme. Yhteistyöllä tästä selvitään”, Laura Tarkka toteaa.

Sekä Angelov että Tarkka korostavat, että kuten aina, myös nyt sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuus on korkeimmassa prioriteettiluokassa. Puhtaus ja hygienia ovat hotelli- ja ravintola-alalla yleensäkin itsestäänselvyys, ja nyt ohjeet ja toimintatavat on vielä päivitetty vastaamaan koronatilanteen vaatimuksia.

”Me olemme valmiita palvelemaan – eli ajattelemaan teitä asiakkaita ja tekemään kaikkemme, jotta pystymme luomaan ikimuistoisia hetkiä. Tervetuloa Helsinkiin!” toivottaa Samuil Angelov.