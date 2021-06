Arkea Turku Energian henkilöstöravintolaksi Itäharjun toimitiloihin ja Naantalin voimalaitokselle

Jaa

Turku Energia kilpailutti kevään 2021 aikana ravintolatarjoajan uusiin tuleviin toimitiloihinsa Itäharjulle sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tiloissa toimivaan henkilöstöravintolaan Naantalin voimalaitokselle. Ravintoloitsijaksi valittiin Arkea, joka toteuttaa molemmat ravintoloista uudella Mood-konseptillaan. Itäharjulle Turku Energian uusiin toimitiloihin keväällä 2022 avautuva ravintola täydentää alueen ravintolatarjontaa ja on avoinna kaikille.

Uuden ravintolan valintaan lähdettiin huomioimalla henkilöstön toiveet ravintolapalveluille tavoitteena erinomaisen ruokailukokemuksen lisäksi henkilöstöravintolatoiminnat yhtenäistävä toimintamalli, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus. Turku Energia teetti vuoden 2020 lopussa henkilöstölleen kyselyn odotuksista uudelle ravintolalle. Kyselyn tulokset huomioitiin osana kilpailutusta.

– Henkilöstöllemme tärkeitä lounasruokailuun liittyviä asioita ovat terveellisyys, monipuolisuus ja ruoan alkuperä, ja valituksi tulleen Arkean Mood-konsepti perustuu juuri näihin asioihin. Meillä on takanamme pitkä yhteistyö Arkean kanssa jo näissä nykyisissä toimitiloissamme, ja hienoa, että yhteistyö tutun toimijan kanssa jatkuu myös uusissa toimitiloissamme ja myös TSE:n Naantalin voimalaitokselle laajentuen, sanoo HR-johtaja Tiina Aho Turku Energiasta.

Arkea toteuttaa molemmat ravintolat Mood-konseptillaan.

– On upeaa, että saamme jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Turku Energian kanssa. On myös tosi hienoa, että kehittämämme Mood-konsepti vastaa juuri asiakkaan toiveisiin lounasravintolatarpeista. Sitä on nyt hyvä lähteä näissä uusissa ravintoloissa viemään eteenpäin ja kehittämään, sillä Mood uudistuu jatkuvasti ja elää ajassa vastuullisesti, iloitsee Arkean palvelujohtaja Sanna Malaska.

Turku Energia muuttaa vuoden 2022 keväällä Turun Teknologiakiinteistöjen rakennuttamiin uusiin toimitiloihin Teollisuuskadulle. Turku Energian vuokralaiseksi tuleva ravintola sijoittuu tulevien toimitilojen alakertaan. Naantalissa ravintola jatkaa tutulla toimipaikallaan Naantalin voimalaitoksen yhteydessä. Arkea aloittaa Naantalissa toimijana 1.3.2022 alkaen.