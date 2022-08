Arki on parasta kotoutumista - Diakonissalaitos etsii suomalaisia perheitä ystäväperheiksi ukrainalaisille perheille

Diakonissalaitos ja Solidate yhteistyöhön: Ainutlaatuinen työsuhde-etu katkaisee ylivelkaantumiskierteen 6.6.2022 08:17:10 EEST | Tiedote

Diakonissalaitos on sopinut Solidate Oy:n kanssa yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tukea työntekijää talouden hallinnassa ja tarvittaessa auttaa taloudellisen tasapainon saavuttamisessa Solidate Oy:n myöntämän Järjestelylainan avulla. Työsuhde-etu on tarjolla koko konsernin henkilöstölle. Diakonissalaitos on merkittävä työnantaja, joka työllistää noin 2700 työntekijää.