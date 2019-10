Arkkipiispa Leon surunvalittelu Kuopion väkivallanteon uhreille ja omaisille

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo ottaa osaa menehtyneen omaisten, välikohtauksessa loukkaantuneiden ja heidän läheistensä järkytykseen ja suruun.

Kuopiossa sijaitsevassa Savon ammattiopistossa on tänään 1.10. tapahtunut väkivallanteko, jossa on menehtynyt ensi tietojen mukaan ainakin yksi ihminen. Loukkaantuneita on useita.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo ottaa osaa menehtyneen omaisten, välikohtauksessa loukkaantuneiden ja heidän läheistensä järkytykseen ja suruun.

Arkkipiispa pyytää kaikkia rukoilemaan kärsivien puolesta: ”Kohottakaamme rukouksemme Kaikkivaltiaalle, että Hän antaisi edesmenneen sielulle rauhan, lohduttaisi heidän perheitään ja elvyttäisi väkivallanteossa loukkaantuneet.”

Jokainen väkivallanteko on liikaa. Väkivallantekojen lisääntyminen ja muu turvattomuuden tunteen kasvaminen viestivät yhteiskunnan syvistä ongelmista. Vain puuttumalla henkisiin ja hengellisiin vaikeuksiin ja tulemalla lähimmäistemme avuksi voimme parantaa yhteisöjen ja yhteiskunnan haavat.

”Vaikka omaisten kipu on tällä hetkellä pohjaton ja suru sanoinkuvaamaton, kuoleman ja kärsimyksen portin takaa avautuu lopulta paljon armoa ja lohtua.”

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko / Heikki Santasalo