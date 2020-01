Arkkitehti ja rakennuttajakonsultti ovat työpari Rakennuttajakonsultti, rakennusmestari Kai Kärki opastaa, osa 2

Arkkitehdin ja rakennuttajakonsultin yhteistyöstä hyötyy nimenomaan rakennuttaja. Varsinkin rakentaja, joka on kokematon.

Aito Arkkitehtuuritoimiston yrittäjä-arkkitehti Maria Klemetz ja rakennuttajakonsultti Kai Kärki Jaardista tapasivat joitain vuosia sitten erään helsinkiläisen talon kellariremontin tiimoilta.

- Kai oli vastaavana mestarina aluksi, mutta niinhän siinä tuppaa käymään jos on osaamista, kuten Kailla, että hetkessä solahtaa rakennuttajakonsultin rooliin, sanoo arkkitehti Maria Klemetz.

Nyt Klemetzillä ja Kärjellä on yhteinen uusi työmaa Helsingissä Vienankadulla. Kohteessa rakennuttaja halusi kaksi minitaloa vierekkäin samalla tontille itselleen ja lapselleen. Talon materiaali on käsin veistettyä massiivihirttä. Talo on ekologinen ja lämpiää maalämmöllä, vaikka alueella on kaukolämpöverkko.

- Koska kohde on erikoinen ja rakennuttaja maallikko, ehdotin hänelle rakennuttajakonsultin käyttöä. Asiakas suostui, koska ymmärsi hyödyt, kertoo arkkitehti.

Luotettavasta rakennuttajakonsultista on kovasti apua myös arkkitehdille. Se tarkoittaa muun muassa, ettei arkkitehdin täydy jalkautua tämän tästä työmaalle. Se säästää aikaa ja kustannuksia.

Etua kilpailutuksessa

Moni arkkitehti suosittaa rakennuskonsultin käyttöä, varsinkin jos kyseessä on ensimmäistä omaa taloa rakentava.

- Rakennuttajakonsultin kilpailuttamisosaaminen muun muassa materiaalien ja työn osalta sekä työnohjaus ovat merkittäviä eroja tavalliseen vastaavaan mestariin nähden, joka tekee vain lain vaatimat asiat, tietää Klemetz.

Rakennuttajakonsultista on hyötyä rakennuttajalle varsinkin silloin kun arkkitehti on luonut hieman erikoisemman ratkaisun ja se pitäisi hinnoitella sekä saada valmiiksi aikataulun mukaan.

Kärjen osaamistaan tarvitaan silloinkin, jos on hankittu hieno tontti merenrannalta, josta puuttuu pätkä tietä ja kunnallistekniikka.

- Toki arkkitehti osaa piirtää tien, mutta ei hän tutki tienpohjaa eikä välttämättä pohdi mihin on järkevää sijoittaa viemäröinti ja sähköt. Minun tehtäväni on etsiä niille järkevät ja kustannustehokkaat paikat.

Arkkitehti ja rakennuttajakonsultti ovat vahva työpari.

Materiaaleista

Kärjen materiaalitietämykselle on myös paljon kysyntää. Hän tietää mitkä materiaalit kestävät tai eivät kestä. Esimerkiksi mikrobetoni, joka on ollut jo vuosia markkinoilla, mutta on uudehko materiaali. Sen kanssa on tullut paljon ongelmia, vaikka materiaali on sinänsä hyvä, jos pohjustustöitä ei ole tehty valmistajan ohjeiden mukaan. Siitä on seurannut ongelmia.

Arviolta puolet mikrobetoniasennuksista riitautuu.

- Pitää olla erittäin hyvä tekijä, jos suosittelen mikrobetonin käyttöä kohteissa. Yritän ennakoida, ettei asiakkaalleni tule riitatapauksia, kertoo Kärki.

Huonoa rakentamista on, ettei toimita materiaalivalmistajien ohjeiden mukaan, koska kukin valmistaja on testannut ja miettinyt hyvin tarkkaan miten mikin materiaali käyttäytyy.

- Kemiallisia ongelmia syntyy jos reiska ykkönen laittaa omaa ainetta ja reiska kakkonen toimii samoin. Siitä voi syntyä terveydelle haitallisia hiukkaspäästöjä.

Niin arkkitehdille kuin talon asukkaille on paljon hyötyä ja iloa rakennuttajakonsultin materiaalitietämyksestä.