Arkkitehtiopiskelijat tutkivat valon olemusta kolmen korkeakoulun Erasmus-projektissa

Proakatemian legendaarisilla Myyntipäivillä mukana kolme tamperelaista palvelua ja tuotetta 20.3.2023 08:36:19 EET | Tiedote

Proakatemian Myyntipäivät tulevat taas 22.-24.3.2023. Proakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja tiimijohtamisen yksikkö, josta valmistuvilla tradenomeilla on parhaat työkalut tulevaisuuden yritys- ja työelämään. Opiskelu tapahtuu tiimiyrityksissä oikeaa liiketoimintaa yhdessä tekemällä. Proakatemiassa opiskelee tällä hetkellä noin 200 tiimiyrittäjää ja toiminnassa on 12 tiimiyritystä. Myyntipäivät ovat perinteikäs koko yhteisön tapahtuma, joka on järjestetty jo useampana vuonna.