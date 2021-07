Arkkitehtuurikilpailu on vaikuttava keino luoda kestävää rakennettua ympäristöä

Kalle Euro Arkkitehtitoimistojen Liiton toiminnanjohtajaksi 1.6.2017 2.6.2017 13:02:43 EEST | Tiedote

Kalle Euro on nimitetty Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n toiminnanjohtajaksi 1.6.2017 alkaen. Euro siirtyy tehtävään teknologia-startup Magic Add Oy:n viestinnästä ja rahoituksesta vastaavan osakkaan tehtävästä. Aiemmin Euro on toiminut muun muassa johtavana osakkaana vaikuttamisviestintätoimistossa Rud Pedersen Public Affairs Company Oy:ssä, Turun kaupungin elinkeinojohtajana sekä.Euron edeltäjänä toiminut Vesa Juola jää eläkkeelle 1.6.2017. Juola on toiminut Arkkitehtitoimistojen liiton johdossa 20 vuotta.