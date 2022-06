Arkkitehtuurikilpailun voittanut Jätkän Kruunu tuo uuden tunnistettavan asuinkorttelin Jätkäsaaren ytimeen

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena oli löytää arkkitehtonisesti laadukas sekä kustannustehokas ratkaisu, jonka toiminnalliset ja tekniset tavoitteet on ratkaistu laadukkaasti ja toteuttamiskelpoisella tavalla. Arkkitehtuurikilpailun arviointiryhmän mukaan voittajaehdotus Jätkän Kruunu on huolella ja eläytyen laadittu ehdotus, joka täytti kilpailulle asetetut tavoitteet parhaiten. Kilpailuun oli kutsuttu neljä arkkitehtitoimistoa.

Jätkän Kruunu on tunnistettava jo kaukaa torniosan kattokerroksen sakaroista, arkkitehtuuri on yksinkertaisuudessaan ajatonta ja yhtenäinen julkisivumateriaali luo ehjän kokonaisuuden. Jätkän Kruunuun kuuluu 6-kerroksinen lamellitalo ja 13-kerroksinen torniosa, joiden kattokerroksiin on suunniteltu asukkaiden yhteiskäyttötiloja.

Suunnittelukilpailun tuloksena pääsemme rakentamaan alueelle asuintalon, joka mahdollistaa monipuolisen asumisen ja monen kokoisten, muuntojoustavien ja läpitalon asuntopohjien syntymisen. Lopputuloksesta tulee toimiva, erilaisiin asumisen tarpeisiin taipuva ja aikaa kestävä, iloitsee Laptin Etelä-Suomen aluejohtaja Matti Leimi.

Asuinkorttelin suurinta hanketta Jätkän Kruunua tullaan seuraavaksi kehittämään yhteistyössä Huttunen-Lipasti Arkkitehtien, Laptin ja Helsingin kaupungin edustajien kesken. Jätkän Kruunun asunnot tulevat ennakkomarkkinointiin vuodenvaihteessa 2022–2023.