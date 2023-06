Arkkitehtuuritoimisto B&M yhdistää voimansa AW2:n ja Konkretin kanssa – AINS Group vahvistaa arkkitehtisuunnittelun osaamista

Arkkitehtuuritoimisto B&M on yhdistynyt yrityskaupalla kiinteistö- ja rakennusalan konsulttitalo AINS Groupiin (A-Insinöörit-konserniin), ja samaan arkkitehtistudioiden yhteenliittymään AW2:n ja Konkretin kanssa. Kolme studiota muodostavat yhdessä arkkitehtuurin moniosaajan, jolla on korkeatasoiset referenssit ja kunnianhimoa vastata rakennus- ja kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden haasteisiin. Yrityskauppa toteutui 1.6.2023.

– Suunnittelijoina meitä yhdistää ammatillinen ambitio ja asenne – halu uudistaa alaa läpi rakentamisen arvoketjun. Avoimuudella ja yhteistyöllä voimme vastata ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin alalla ja varmistaa, että tieto, taito ja resurssit käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, toimialajohtaja ja AW2-arkkitehtien johtaja Matti Anttila sanoo.

– Olemme B&M:ssa yli 30 vuoden ajan uskoneet yhteistyön ja kehityksen voimaan hyvän ympäristön rakentamisessa. Liitymme nyt yhteen arvostettujen kollegojen ja arkkitehtien kanssa, joiden arkkitehtoninen osaaminen ja referenssit limittyvät erinomaisesti toisiinsa. Yhdessä olemme vahvempia ja ketterämpiä ja valmiita tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin, B&M:n johtajana jatkava Jussi Murole sanoo.

B&M:n, AW2:n ja Konkretin studioissa työskentelee 120 arkkitehtia, ja yhteenliittymä kuuluu Suomen viiden suurimman arkkitehtitoimiston joukkoon. Osana AINS Groupia studioilla on tukenaan vahva teknologia- ja erikoissuunnitteluosaaminen, johon ne voivat nojata teknisten, ekologisten ja taloudellisten yksityiskohtien ratkaisemiseksi projekteissa.

”Toimistojemme erilaisuus ja monipuolisuus on voimavara”

Jussi Murolen ja Daniel Bruunin vuonna 1992 perustama Arkkitehtuuritoimisto B&M on laaja-alainen, palkituista kohteista tunnettu arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelija. 30 arkkitehtia työllistävä toimisto on menestynyt yli 50 kansainvälisessä ja kotimaisessa arkkitehtikilpailussa, ja sillä on useita rakennusalan tunnustuspalkintoja.

Merkittävämpiin viimeaikaisiin B&M:n suunnittelukohteisiin kuuluvat mm. Jätkäsaaren Bunkkeri, Garden Helsinki, Vuosaaren tornitalot Atlas ja Hyperion, Jätkäsaaren ja Arabianrannan asuinkorttelit, Keran, Tuusulan Rykmentinpuiston ja Ranta-Tampellan kaupunkisuunnittelu- ja rakennushankkeet, Kehäradan rautatieasemia, Kiasman peruskorjaus sekä mm. useita tuulipuistoja.

B&M ja AINS Groupin yhteisiin projekteihin lukeutuvat mm. Siltasairaala, Ratinan kauppakeskus Tampereella sekä HOAS Huippu Helsingin Pasilassa.

AINS Groupiin vuonna 2021 yhdistynyt AW2-arkkitehdit tunnetaan erityisesti sairaala- ja terveydenhuollon sekä julkisten kohteiden pää- ja arkkitehtisuunnittelijana. Tämän vuoden helmikuussa konserniin liittynyt Konkret on puolestaan arvostettu asuntokohteiden ja vaativien korjaushankkeiden arkkitehtisuunnittelija.

– Vuosikymmenten aikana olemme menestyneet ja toteuttaneet valtavasti erilaisia hankkeita Suomessa ja maailmalla. Toimistojemme erilaisuus ja monipuolisuus ovat voimavara, jota tulemme hyödyntämään koko rakennetun ympäristön kehittämiseksi, Jussi Murole sanoo.

– Toivotamme arvostetut arkkitehtikollegat lämpimästi mukaan yhteistyöhön. B&M:n myötä saamme taloon vahvaa osaamista ja näkemystä etenkin kaupunkisuunnittelun ja hybridirakennusten alueella, Konkretin johtaja Jaakob Solla sanoo.

B&M:n toiminta jatkuu omana arkkitehtistudiona, AW2:n ja Konkretin rinnalla. Kolme studiota muodostavat AINS Group -konsernissa arkkitehtisuunnittelun toimialan. Valtakunnallisen konsulttiyhtiön muita liiketoiminta-alueita ovat rakennuttaminen, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikkasuunnittelu sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu.

B&M Architects